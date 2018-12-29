想避免連假、過年暴肥　10個小撇步你要知道

圖／shutterstock 文／葉懿德編譯

才剛過完聖誕節，緊接著就是跨年的四天連假，之後還有農曆新年，想必不少民眾的心情都是既期待又害怕受傷害。假期固然美好，可以好好休息、出遊，或是和親朋好友聚餐，但令人不想面對的，恐怕就是假期過後的體重上升，尤其冬天總不自覺想吃火鍋、炸物等高熱量食物，大大增加暴肥風險。

不過，日前英國一項研究發現，其實透過一些小撇步就能幫我們有效控制體重，避免在假期過後面臨脂肪增加的尷尬狀況。

連假後沒胖反瘦 研究證實自我監控有成效

參與研究的272人被隨機分成兩組，干預組和對照組。干預組收到了10個管理體重的小撇步以及一份消耗熱量清單，上面列出了需要進行多久運動才能燃燒掉聚餐增加的熱量。試想看看，當你知道需要跑步21分鐘，才能燃燒245卡路里時，或許高熱量食物就沒那麼誘人了，你可能會想放下手中油膩膩的炸雞或披薩。

另外，干預組也被要求必須在假期期間一周量兩次體重。至於另一組作為實驗對照組，則收到了一份健康生活建議的手冊，但手冊中並沒有飲食建議。

研究顯示，對照組在假期期間平均增重0.4公斤，然而體重干預組不僅沒有變胖，在假期過後的體重還比對照組平均輕0.49公斤。

（定期監控體重有助避免肥胖找上身。圖片來源：shutterstock）

遵循10個TIPS+定期量體重 假期不發福

研究人員Frances Mason表示，若是能在假期中控制體重，長期來說有助避免肥胖找上身，「許多民眾在假期時大吃大喝，每年平均會胖1公斤，但之後卻沒有瘦回來，累積下來恐怕增加肥胖風險。」

研究顯示，民眾往往會低估所攝取的食物熱量，並高估了運動、日常生活的熱量消耗。干預組體重降低可能是因為他們會反思食物和飲料的選擇，且如果注意到體重增加也會抑制他們的攝取量。

Frances Mason指出，通過定期量體重和有意識到食物所含熱量，可以防止體重增加。

其實這項研究的概念就是，只要遵守一些小撇步，在生活中做一些微小的改變，就能避免肥胖上身，讓民眾仍然能夠享受假期，也不必擔心發福。Frances Mason也強調，自我監測能有效管理體重。

（圖片來源：葉懿德製圖）

有助管理體重的10TIPS：

1.固定用餐時間

2.減少脂肪攝取

3.日行萬步

4.選用蔬果、低卡優格當點心

5.注意營養標示，尤其是脂肪和糖分

6.注意食量(蔬菜例外)

7.多站立(每小時站10分鐘)

8.慎選飲料，多喝水、無糖飲料；少喝高熱量果汁和酒類

9.專心進食，別邊走邊吃、看電視配食物

10.一天五蔬果

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