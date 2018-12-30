養貓能降低中風機率　牠們的咕嚕聲甚至可治病

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文／黃秀娟編譯

「如果把一隻貓和一堆損傷的骨頭放至一室，骨頭將會痊癒。」西方流傳的老獸醫諺語，似乎是真的。多項科學研究證實，個性獨立、可愛逗趣、毛絨絨的這個小傢伙，能讓人降低心臟病風險，牠的咕嚕聲，甚至能治病。

貓愛乾淨，不需花很多時間照顧，而研究發現，養貓還不止這些好處，養貓甚至可緩解焦慮，降低數種心臟疾病風險，包括中風。其中一項研究發現，養貓的人死於心臟病發作的比例比不養貓者低４０%。只是到底是養貓致使人的焦慮減輕，還是本來個性平靜的人比較可能會養貓，目前並不清楚。

除此之外，貓的「療效」還包括：

•貓的咕嚕聲可以治療人類受傷的筋骨和肌肉。研究指出，介於18~35赫茲的振動頻率，對受傷關節的靈活性有正面影響，25和50赫茲則是增進筋骨強度的最佳頻率，次好頻率是100和200赫茲，而貓的咕嚕聲，頻率介於20~140赫茲，正好落在這些範圍，能夠治療感染與腫脹，肌肉、肌腱及韌帶損傷，振動對軟骨組織也很有幫助。

•貓床伴比人床伴更安眠。美國梅約診所睡眠醫學中心(The Mayo Clinic Center for Sleep Medicine)確認，跟寵物共眠，41%的人表示會睡得更好，只有20%的人覺得會帶來干擾。

•養寵物的男人對女人更具吸引力。著名的寵物研究者瓊邁尼古拉斯(Dr June McNicholas)的調查顯示，相對於不養貓的男人，高達90%的單身女人認為養貓的男人比較溫和並懂得照顧別人。

•跟貓在一起能誘發人體釋放寧和的化學物質，降低焦慮與不安。貓的行為不但有平緩心情的效果，不須費太多心力去照料牠們的特點，也不會給主人添加壓力。

•讓小孩對過敏免疫。有些人會對貓毛過敏，但美國國立衛生研究院(National Institutes of Health)發佈的一項研究指出，從小就和貓接觸的嬰幼兒，免疫力反而更強。美國過敏暨傳染病研究院過敏機制部門負責人馬紹爾普拉特(Marshall Plaut,M.D.)也說，幼年高密度與動物接觸，不僅可以保護孩子免於寵物過敏，對於其他常見的如塵蟎、豬草花粉及草類過敏等也具抵抗能力。

•光是觀賞貓的影片，就會使你更快樂。印第安那大學伯明頓校區(Indiana University Bloomington)一項超過七千人的調查顯示，在網路上觀看貓的視頻，可促進觀賞者的活力、正向情緒，並同時減少負面情感。

•養貓可協助人們應對失敗並快速從中復原。貓可以成為人類在艱難時刻的社會支援，人們可以輕易地向牠們傾訴任何事情，因為牠們不會給予回應，也不會像人類一樣對他人妄加評論。

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