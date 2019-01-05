杏仁精是什麼？和天然杏仁有什麼差異？

▲食物的香氣都源自於本身特有的化學成分，這種成份大多具有揮發性，才會在烹煮或者是放置時飄散。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文、圖／灃食教育基金會

食物的香氣都源自於本身特有的化學成分，如：香蕉帶有乙酸異戊酯、香草具有香草醛，這些都是天然食材中就有的成分，且這種成份大多具有揮發性，才會在烹煮或者是放置時飄散，當鼻子內的嗅腺接觸到這些化學成分後，將訊號傳遞至大腦，才會產生「嗅覺」。

▲天然的杏仁中苯甲醛含量並不多，因此食品業以苯甲醛為主要原料，再加上其他的香味成分。（圖／灃食教育基金會授權提供，未經同意禁止轉載。）

我們熟知的杏仁香氣，是來自杏仁內原本就具有「苯甲醛」，但是天然的杏仁中苯甲醛含量並不多，因此食品業以苯甲醛為主要原料，再加上其他的香味成分，如：香草醛，製造出「杏仁香料」，也就是俗稱的杏仁精。

▲近年來的食品透明化與潔淨標籤的浪潮，在追求添加物減少的同時，也要了解如果沒有添加物，食物的色香味可能不若以往。（圖／取自免費圖庫pixabay）

由於消費者已經習慣杏仁具有「杏仁味」，杏仁產品中可能會使用這種香料。依據法規，這些香料都是通過嚴格的毒理試驗才能核准上市，正常食用之下，對身體產生的風險性非常低。不過，近年來的食品透明化與潔淨標籤的浪潮，讓消費者更加重視是否有添加香料。在追求添加物減少的同時，也要了解如果沒有添加物，食物的色香味可能不若以往，如：杏仁茶如果使用純杏仁，會因為杏仁本身的「苯甲醛」含量低而不具有「杏仁味」。

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