「甘露糖」能延緩腫瘤生長並增強化療效果？！

根據英國一項新的研究表示，甘露糖(Mannose)可以減緩小鼠腫瘤的生長速度，並增強對罹患某些癌症小鼠的化療效果。此研究開啟了癌症治療的新篇章，讓人們了解甘露糖如何被使用於潛在的癌症治療方法，並已發表於國際期刊《Nature》上。

甘露糖補充劑顯著減緩腫瘤生長

甘露糖是一種單醣類物質，與葡萄糖一樣都屬於六碳醣，甜度比蔗糖低，因此也常被用來當作糖尿病患者的代糖來使用。英國比特森癌症研究所（Cancer Research UK Beatson Institute）的 Kevin Ryan 教授，也是該研究的主要作者說：「腫瘤需要大量葡萄糖才能生長，因此限制它們可使用的葡萄糖量能減緩癌症發展。」

然而，正常組織也需要葡萄糖來作能量補給，因此不能將葡萄糖徹底從體內清除。在這項研究中，研究人員發現一定劑量的甘露糖可阻斷夠多葡萄糖，以減緩腫瘤生長，但卻不會影響正常組織。

在這項研究中，研究小組測試了患有肺癌、皮膚癌或胰腺癌的小鼠，研究人員將甘露糖加入飲用的水中給予口服治療，結果發現，添加甘露糖補充劑可以顯著地減緩腫瘤的生長，且動物沒有任何明顯地副作用。

研究之下一步：了解此種療法適用哪些癌細胞

為了更進一步了解甘露糖是如何影響癌症治療，研究人員利用順鉑（cisplatin）和多柔比星（doxorubicin）這兩種最廣泛被使用在癌症化療的藥物來治療小鼠。他們發現，甘露糖不僅增強化療效果，減緩了腫瘤的生長並縮小腫瘤大小，甚至延長一些小鼠的壽命。

該團隊在這之後也一併調查了甘露糖對其他幾種癌症的影響，包刮卵巢癌、腸癌、白血病和骨肉瘤。研究人員在實驗培養這幾種癌細胞，然後再用甘露糖處理觀察，觀察結果發現，有些癌細胞對治療的反應良好，有些則沒有。

Kevin Ryan 教授說：「這還是早期研究，但未來若能找出完美平衡，甘露糖便能增強癌症患者的化療效果，且不會損害他們的整體健康。」他又說：「我們的下一步是想了解為何此種治療只適用於某些癌細胞，希望可以確定哪種患者可以從此治療中受益最多。並希望趕緊進行臨床試驗，以確定這種新的癌症療法是否真的可行以及其潛力為何。」

還在早期研究階段 患者不可自行服用甘露糖治療

英國癌症研究中心護士長 Martin Ledwick 叮嚀：「雖然這些研究結果對某些癌症的治療非常有希望，但這只是早期的研究，尚未在人類身上進行測試。患者或其家人不應該自行服用甘露糖，因目前尚未了解其是否有不良副作用，在大幅改變飲食或服用新的補充劑之前，請先諮詢自己的家庭醫師或專業醫師。」

參考資料：

1.https://www.news-medical.net/news/20181121/Sugar-supplement-shown-to-slow-tumor-growth-and-enhance-chemotherapy.aspx

2.https://www.bbc.com/news/health-46291919

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