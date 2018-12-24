亞培安素再爆「塊狀沉積物」　食藥署：檢驗結果2週出爐

▲亞培安素又遭消費者投訴疑似出現塊狀沉澱物。（圖／取自亞培安素官網）



記者趙于婷／台北報導

亞培安素又遭消費者投訴疑似出現塊狀沉澱物，食藥署表示，日前已會同台北市衛生局抽驗同批號產品，檢驗性狀、衛生標準等，檢驗時間約需2週，若檢驗結果發現有違反食品安全衛生管理法規定，將依法處辦。

食藥署魏任廷副組長指出，本次被投訴的產品是「亞培安素原味不甜菁選」及「亞培安素沛力（香草口味）」，民眾表示產品疑似出現塊狀沉澱物，12/21已和台北市衛生局抽驗同批號產品，已進入檢驗程序，時間預計要2週。

亞培安素已經不是第一次發生疑似變質事件，今年9月初「原味安素、腎補納、普寧勝、管灌安素、健力體及愛美力HN」等6品項產品有結塊狀況，之後調查結果外觀無異常發現、大腸桿菌及大腸桿菌群均為陰性、37℃，10天之保溫試驗與規定相符，但為確保安全，下架產品仍不得上架，台北市衛生局也進一步銷毀舊鐵罐產品。

食品藥物管理科黃敬堯技正表示，11月協同食藥署、桃園市衛生局共同清點、封存及監督銷毀亞培舊鐵罐產品，首波銷毀64萬8,000罐，因封存數量龐大及考量銷毀量能，將持續共同監督封存產品，預計全部銷毀作業會進行到108年3月底。

魏任廷說，食藥署已自9月10日起針對亞培公司相關高風險產品加強邊境輸入管控，並辦理產品稽查專案，加強流通產品抽驗，也再次呼籲業者，如發現產品有危害衛生安全之虞，依照食品安全衛生管理法第7條第5項規定，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣市主管機關。