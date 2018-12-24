23年來首次「CPR健保給付調漲」　最快明年上路！

▲健保署將調漲CPR給付，是23年來首次調漲。（圖／記者嚴云岑攝／資料照）

記者趙于婷／台北報導

心肺復甦術（CPR）因健保給付過低，屢遭醫界詬病，衛福部中央健保署也決議調漲CPR給付，將從原本每次給付新台幣755調漲至1000元，漲幅約32%，這也是CPR在民國84年納入健保後，23年來首次調漲，預計每年預算將增加1,800萬元，最快明年初上路。

CPR在健保開辦初期就納入，以一點一元推估，每次是給付新台幣755元，每10分鐘給付一次，最多60分鐘，而兒童CPR也在102年開始加成給予。

健保署醫務管理組副組長劉玉娟說明，此次調漲是因為醫界多年反應，召開多次會議後決定將CPR給付從755元調漲到1000元，一樣是10分鐘申報一次，最多60分鐘，未滿6個月的幼兒一樣加成100%、6個月到2歲80%、2歲到6歲60%。

由於救命的CPR給付低，甚至有人嘲諷「比腳底按摩還便宜」。對此，劉玉娟澄清，除了CPR，健保也在急救時給付插管、葉克膜、降血栓和升壓劑等。

根據健保署統計，106年全台醫療院所CPR執行量約74,435件，總共給付5619萬元，預計明年新制上路後，每年將增加1,800萬元的預算。