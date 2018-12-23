送進心坎裡！聖誕節男友最想收到「5大禮物」...第3個超甜蜜

▲聖誕節即將到來，妳是否已經想好要送給另一半什麼驚喜了呢？（圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

聖誕節快到了，妳想好要送男友什麼禮物了嗎？說到禮物，像是毛衣、襯衫或領帶，甚至是香水，都已經是老掉牙的選擇，送不出新鮮和驚喜感了啦！對此，國外網站《Femina》就列出5個男友最想在聖誕節收到的禮物清單，其中以第3個最甜蜜，妳的努力一定可以打動對方的心，所以如果妳想讓男友驚喜，那就趕快往下看看吧！

最適合送給男友的5種聖誕禮物：

1.酒

當妳打開一瓶昂貴的單一麥芽蘇格蘭威士忌時，妳會發現男友的眼睛都亮了！冷冷的天搭配溫馨的聖誕氣氛，兩人一起聽著音樂、喝點小酒放鬆一下，對於男友來說，就是最棒的聖誕禮物囉！

▲冷冷的天，和男友一起喝杯小酒慶祝聖誕節，簡單卻也很幸福。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



2.實用的東西

如果妳想把禮物送進男友心坎裡，那妳可以站在「男友的角度」想想看。仔細觀察他最近是否特別喜歡跟妳討論某樣物品，或是他最近對於什麼感興趣，這些日常中的行為舉止都會成為妳送禮物的靈感來源。

3.手作小禮物

即便妳的手不巧，但妳用心製作禮物的「心意」卻能打動男友的心。舉例來說，妳可以做一本相片集，並附上一些小字卡，說明妳對他的心意，或是錄一則搞笑的影片，讓他知道妳為他努力了多少。

此外，妳也可以為他下廚，做好幾道他最喜歡吃的料理，妳的這份努力絕對能讓兩人一起度過甜蜜又愉快的聖誕節。

▲不管是親自料理一頓飯或是手作禮物，妳的心意都能深深打動對方的心。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



4.性感內衣

沒有什麼能比看見女友換上性感內衣還要更令人興奮了！妳可以計劃一個浪漫的夜晚以及一些「成人遊戲」，並喝點小酒，相信這對男友來說，絕對會是最令人難忘的聖誕禮物了。

5.去找他

如果你們是遠距離的關係，就去找他吧！相信他在聖誕節那天看到妳，一定會又感動又感謝妳；如果妳事先知道聖誕節那幾天他並沒有什麼事情要忙，那妳就可以偷偷計劃小旅行或是在他住的地方一起共度美好的兩人時光。

最重要的是，妳為了讓他在聖誕節那天獲得驚喜所付出的時間以及精力，就足以把他的心融化了。

▲如果你們是遠距離的關係，那就別猶豫了，在聖誕節那天去找他吧！