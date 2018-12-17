偏頭痛治不好恐是鼻過敏引起　可自製「辛夷去風茶」改善！

▲有鼻過敏的患者要小心引發鼻因性頭痛，建議可熱敷鼻子增進鼻腔血液循環。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

鼻過敏小心引發「鼻因性頭痛」！一名42歲陳小姐頭痛及暈眩發作5年以上，半夜常痛醒，醫師問診發現，陳小姐頭痛跟進出冷氣房有關，同時合併鼻塞及鼻涕倒流症狀，藉由中醫調理鼻過敏，才改善症狀。醫師提醒，建議可熱敷脖子幫助頸部放鬆，減低頸椎壓力或熱敷鼻子，增進鼻腔的血液循環。另外，也可自製「辛夷去風茶」改善鼻因性頭痛。

中醫師賴睿昕指出，臨床發現不少難治療的偏頭痛都與鼻過敏有關係，因為鼻竇位置緊臨顱底骨，一旦鼻部異常就會刺激腦部而引發偏頭痛，鼻因性頭痛的位置，多半沒有特異性，常見位於顏面、前額、眉間、眼眶周邊、太陽穴，有時疼痛甚至牽引至耳朵、咽喉或後腦勺。

▲醫師指出，臨床上不少難治療的偏頭痛都與鼻過敏有關係。（圖／記者黃克翔攝）

另外，不少人洗完頭都不喜歡吹頭髮，但當年紀越來越大，漸漸出現偏頭痛。賴睿昕說，洗完頭髮不吹，容易風寒濕引起外感頭痛，濕涼頭皮本來就容易使頭皮血管收縮，微循環變差，頭痛指數就會上升。而過敏病因和寒涼、風寒濕邪、與脾胃虛損有關，如果又常熬夜，會讓眼睛和腦袋不斷過度運作耗損，頭部自然容易因血管緊張收縮造成頭痛。

賴睿昕建議，平時要多曬太陽，流汗可去除體內濕寒邪，陽光中的遠紅外線等光波可增進身體機體的循環，或自製「辛夷去風茶」，辛夷能袪風寒、川芎可通鼻竅，白芷加上生薑能發汗、散風濕，有助改善鼻因性頭痛。

【辛夷去風茶】

材料：辛夷花3錢、川芎2錢、白芷2錢、生薑3片。

作法：

1.將上述材料洗淨，裝入過濾袋中，放入鍋子裡。

2.加入800cc飲用水，大火煮開後轉成小火煎煮20分鐘後即可飲用。

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