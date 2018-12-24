冷凍庫拿出來的肉　需要清洗再烹煮嗎？

▲曾經有些歐美國家的食品管理單位有發出相關報告，指出清洗肉類容易讓因為水流沖洗，讓肉品表面的細菌噴濺至流理臺四周，提高了交叉污染的風險。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

文、圖／灃食教育基金會

許多人會有個習慣，不管是剛買回來的肉或是從冷凍庫解凍的肉，都會先用清水清洗之後再烹煮，這是必要的嗎？曾經有些歐美國家的食品管理單位有發出相關報告，指出清洗肉類容易讓因為水流沖洗，讓肉品表面的細菌噴濺至流理臺四周，再加上自來水具有一定的生菌數，提高了交叉污染的風險，因此這些食品管理單位並不建議清洗肉類。

▲歐美的飲食習慣常包含生菜沙拉的生食食物，若肉品的細菌噴濺至刀具、砧板上，就可能提高了細菌性食物中毒的機會。（圖／灃食教育基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

由於歐美的飲食習慣常包含生菜沙拉的生食食物，若肉品的細菌噴濺至刀具、砧板上，再加上沒有良好的衛生操作習慣，像是生熟食器具未分開等，就可能提高了細菌性食物中毒的機會。但台灣的飲食習慣大多是熟食，因此可以大幅降低清洗肉類造成的細菌問題，但還是建議消費者要培養好生熟食器具分開的衛生習慣，避免造成風險。

▲溫體肉的細菌數遠遠高於CAS的冷凍冷藏肉，因此肉品腐壞的速度會大幅提升，建議民眾可以在購買回去時可以先以乾淨的水源。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

不過，台灣最重要的問題不在於是否清洗肉品，而是我們的肉品來源大多是溫體肉，溫體肉的細菌數遠遠高於CAS的冷凍冷藏肉，因此肉品腐壞的速度會大幅提升，建議民眾可以在購買回去時可以先以乾淨的水源，以緩慢的水流清洗表面，減少噴濺機會，且將肉品分裝後再冷藏冷凍，避免重複解凍的問題，也可以視情況先利用滾水汆燙肉品，殺死肉品表面細菌，這樣在解凍後就不需要再清洗了。

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