微波會影響食物的營養嗎？

▲微波爐能快速的解凍或加熱食材，減少烹調所需時間，也是超商必備的工具。（圖／灃食教育基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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微波爐是家庭常見的家電，能快速的解凍或加熱食材，減少烹調所需時間，也是超商必備的工具，可以快速加熱冷凍、冷藏的即食食品，方便外食族吃一餐。不過，許多人存在微波會影響食物營養的迷思。

▲烹調過程中使營養素流失的主要原因是溫度、烹調時間與傳熱介質。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

實際上，在烹調過程中使營養素流失的主要原因是溫度、烹調時間與傳熱介質，像是傳統蒸煮、油煎的溫度較高，且烹調時間較長，容易讓熱敏感的營養素受到破壞，如：維生素B1、C等，除此之外，傳熱的介質可能會使營養素溶入，像是水溶性的維生素在水煮、汆燙過程中容易流失到水中，減少食物的營養素含量。

▲微波本身不易破壞營養素，且微波烹調快速達到所需溫度後，就不會持續加熱。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

微波爐的加熱原理，是利用微波使水分子在短時間內快速震盪，讓水分子摩擦產生熱能，讓食物達到目標溫度。而微波本身不易破壞營養素，且微波烹調快速達到所需溫度後，就不會持續加熱，也可以減少營養素受熱分解的問題，因此以微波方式加熱食材，仍能保留食物的營養價值。

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