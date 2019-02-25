▲很多人知道的冬蟲夏草只是中藥房看到的，但它到底是動物還是植物呢？（圖／取自免費圖庫pixabay）

文、圖／灃食教育基金會

《本草綱目拾遺》〈柳崖外篇〉中寫到：「冬蟲夏草，一物也，冬則為蟲，夏則為草……。」到底，冬蟲夏草是動物還是植物呢？那就一起來看看冬蟲夏草的生長史吧。

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▲到秋末蟲體頭部長出，形成像草一般的菌蟲複合體，直至夏天露出地面。（圖／灃食教育基金會授權提供，未經同意禁止轉載。）

在秋天，冬蟲夏草菌的子囊胞子，與幼蟲接觸後，會隨幼蟲鑽入蟲體，將蟲體作為真菌的養分，長出菌絲體，但仍保留著蟲體的完整性。待幼蟲凋亡後，在秋末由蟲體頭部長出，形成像草一般的菌蟲複合體，直至夏天露出地面，也就是我們在中藥房裡常看到的冬蟲夏草子實體。

▲冬蟲夏草原產於青藏高原的高冷地區，但卻面臨野生資源漸縮、人工培育困難的困境。（圖／取自免費圖庫pixabay）

冬蟲夏草原產於青藏高原的高冷地區，但因為野生資源漸縮，人工培育困難，近年來由生長模式接近且寄主範圍較廣、較容易成功培育的近緣種-北冬蟲夏草，作為替代種。經過許多動物實驗證實後發現，冬蟲夏草、北冬蟲夏草裡的蟲草素(cordycepin) 以及多醣體，具有良好的免疫調節及抗癌的功效，此外，更有研究指出，容易養殖的北冬蟲夏草，所含有的蟲草素甚至還比冬蟲夏草更高呢！

下次看到珍貴的冬蟲夏草時，可別再誤會它了！冬蟲與夏草，其實是兩個不一樣的個體所形成的複合體。

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