肺阻塞成全球第3大死因　醫示警8成沒被診斷：誤當老化

▲慢性阻塞性肺病（COPD）已是全球第三大死因。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

慢性阻塞性肺病（COPD）已是全球第三大死因，台灣40歲以上民眾的盛行率約為6.1%。但醫師指出，令人擔憂的是肺阻塞在臨床上有高達40%到80%的未被診斷率。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師柯宏叡指出，肺阻塞的核心症狀主要為「咳、痰、喘」，許多長輩在初期出現慢性咳嗽、咳痰或是活動時，容易喘不過氣，常誤以為只是反覆感冒或單純的「年紀大了、體力變差」。

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柯宏叡說，為了適應並減輕呼吸困難的感覺，病人往往會不知不覺自行減少活動量或是選擇更輕鬆的生活方式，這種對症狀的認知不足或是未主動向家人及醫師提出不舒服，是導致肺阻塞常常到了疾病晚期才被確診的重要原因之一。

為了避免延誤治療，高風險族群應提高警覺，如果是35歲以上民眾，且有抽菸習慣或是長期暴露在空氣污染、職業粉塵與化學物質的環境中，同時伴隨有呼吸道症狀，就屬於肺阻塞的高風險族群，一旦確診，醫師會根據患者症狀嚴重度及過去急性惡化的病史，來制定個別化的初始藥物治療計畫，主要以吸入型支氣管擴張劑為主。

但柯宏叡強調，在肺阻塞的照護中，非藥物治療一樣重要，其中戒菸就是防止肺功能繼續快速惡化最有效的方法，另外還有「肺復原運動」、「進階呼吸輔助」，對於病情較嚴重的患者，也會評估是否需要介入居家氧氣治療或使用居家面罩呼吸器。

臨床研究指出，COPD患者身上平均會有4種共病，包含心血管疾病、糖尿病、骨質疏鬆、憂鬱與焦慮等，其中患者會有更高的心血管疾病風險，特別是在肺阻塞發生急性惡化之後，併發心血管事件（如心衰竭、心律不整或中風）的危險性會大幅上升。

國際指引建議，肺阻塞患者應常規接種流感疫苗、新冠肺炎疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、呼吸道融合病毒疫苗、帶狀皰疹疫苗、百日咳疫苗，若自己或家中長輩出現長期的「咳、痰、喘」，要盡早至胸腔內科門診進行綜合評估與肺功能檢查。