你以為的「肺」不只是呼吸器官　中醫臟腑觀揭真相

▲屏東榮總龍泉分院醫師診療。（圖／屏東榮總龍泉分院提供）

記者陳崑福／屏東報導

提到「肺」，多數人直覺聯想到呼吸器官，但在中醫理論中，「肺」的意涵遠不只解剖學上的器官，而是涵蓋氣機運行、皮膚防禦與情志調節等整體功能。中醫以臟腑系統看待人體，強調功能與關聯性，而非單一器官。屏東榮總龍泉分院醫師帶你一次看懂中醫「肺」的真正角色，釐清常見迷思。

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屏東榮總龍泉分院傳統醫學科陳瑞倫醫師指出，中西醫分別從不同的觀點來了解人體，現代醫學使用的名詞：心、肝、腎…等，是可以看得到、摸得到的臟器，如：心臟、肝臟，而當中醫在描述心、肝、腎…等時則是在描述一個以功能取向為主的群體．中醫在”形而上者謂之道，形而下者謂之器”的影響下，走向了重功能，輕形態之路，通過對生命現象的詳細觀察以瞭解內在臟腑的生理功能。

此外古人在與疾病對抗的過程中，經過反覆的醫療實踐，從病理現象回推生理功能。例如當人體感受風寒之邪，初起病邪在表，可以出現鼻塞、咳嗽、惡寒等症狀，經過宣肺發汗的治療，就可以減輕或消除這些症狀。通過反覆實踐，逐步認識到咳嗽、惡寒，以及鼻、皮毛的功能多與肺有關，從而得出”肺主呼吸、主發聲、開竅於鼻、主皮毛”等觀點。

綜合以上，當從功能的角度切入時，則中醫、西醫的名詞內涵是有重疊的，如：中醫之肺系、西醫之肺臟都負責氣體交換。然而當從型態的角度切入時，則中醫之肺系，不只有字面上之‘肺’還包括了不論透過功能或經絡所連結之鼻竅、皮毛等。

陳瑞倫醫師表示，門診不乏聽到患者說：“我看了網路的資料，是不是幾點到幾點一定要睡覺，不然是不是對我的肝不好”…等。想要積極的為身體健康有正面的作為是好事，然而平心而論，在缺乏專業的訓練下，即便中醫是以中文作為描述的工具，一般的民眾也無法真正掌握中醫名詞的內涵。如同上述提及之“肺”，絕大部分民眾的第一印象大概不出實質之肺臟，而非中醫概念之肺系．因此在身體有不適時，與其自行搜索資訊，不如直接尋求專業人員之建議，才是對健康有益的恰當之道。