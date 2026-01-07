ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

泡溫泉「冷熱交替」加重心血管負擔　醫：8種狀況要暫緩

▲▼公共澡堂,溫泉,泡湯,三溫暖。（示意圖／CFP）

▲低溫是泡湯好時機，但醫師提醒感冒、血壓控制不佳等8種人不宜前往。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

低溫來襲，不少人會去泡湯，對此醫師示警，若正處於發燒、感冒，或身體仍有未癒合傷口，或近期出現胸痛、暈眩等8種狀況，泡湯可能提高健康風險，最好都暫緩。

台北慈濟醫院心臟血管科主治醫師李家誠指出，人體血管負責調節體溫及維持循環，而健康族群面對冷熱轉換多能自行調整，但如有高血壓或曾有心肌梗塞病史者，因血管較脆弱，若再搭配不當泡湯方式，恐過度加重心血管負擔。

李家誠表示，例如某些人一進浴場便直接泡入高溫池，這會使血管在短時間內快速擴張，應避免；此外，在高、低溫池之間反覆交替，將使血管頻繁收縮、舒張，血壓波動更加劇烈，這也要小心。

不少人喜歡喝點酒再泡湯，對此，李家誠也說，不論是空腹、飯後或飲酒後立即泡湯，都可能導致血糖不穩或血流重新分配，進而造成腦部及心臟供血短暫下降，有健康疑慮。

針對冬季泡湯需求，李家誠提出4項安全原則，可降低心血管風險：

●入池循序漸進。可先以足浴暖身，待身體適應後再入池。

●控制水位高度：水位以胸口以下為宜，避免水壓過高影響胸腔活動。

●留意水溫與時間：水溫控制在40℃以下，每次浸泡不超過10至15分鐘。

●適時休息與補水：休息期間補充150至250毫升水分，避免脫水增加心臟負擔。

李家誠強調，若正處於發燒、感冒、感染，或身體有未癒合傷口者，均不宜泡湯，另包括血壓控制不佳、有不穩定心絞痛，或近期曾有胸痛、暈眩等急性症狀的民眾，亦應暫緩安排，待病情回穩後再考慮前往。

