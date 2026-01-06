本土A肝「不安全性行為」占4成　疾管署：21到40歲風險高

▲疾管署急性傳染病組組長楊靖慧。（圖／記者洪巧藍攝）

國內本土A肝疫情竄升！疾病管制署今（6）日公布去年累計447例個案創9年來新高，感染個案超過半數為20~39歲青壯年族群、又以男性為多，分析感染原因近4成為「不安全性行為」。疾管署指出，國人A肝抗體調查以21~40歲年齡層最低，陽性率僅約10％，顯示該年齡層僅有約一成民眾具保護力，也是這波疫情主要原因之一；感染A肝有可能造成猛爆性肝炎導致死亡，提醒民眾注意防範。

疾管署急性傳染病組組長楊靖慧表示，國內急性病毒性A型肝炎疫情自去（2025）年3月起病例數呈上升趨勢，迄今未見趨緩。楊靖慧指出，去年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，含本土病例447例及境外移入30例，其中本土病例數為近9年（2017-2025）累計數最高。

分析本土個案，以男性占82.8%為多，年齡層以30-39歲占36.2%最多，其次為20-29歲占28.4%，本土病例發病月份以7-11月為多，病例數介於50-65例。

國內從1995年陸續提供兒童接種A肝疫苗，並持續擴大接種對象。疾管署發言人林明誠指出，依2020年疾管署委託進行國民免疫力調查研究結果顯示，國內整體A型肝炎抗體陽性率約30%，其中年長者與兒童族群抗體較高，但是21-40歲民眾抗體陽性率僅約10%，41-50歲民眾抗體陽性率也未達4成，顯示青壯年族群具有A型肝炎感染風險。

楊靖慧表示，A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒污染的飲食，或經由與感染者親密接觸而感染。分析這波疫情，主要感染原因以「不安全性行為」佔近4成為主。

根據疾管署資料，A肝潛伏期15至50天，平均28至30天，症狀包括發燒、全身倦怠不適、食慾不振、腹部不舒服及黃疸等，疾病嚴重度會隨年齡增加，但痊癒後終身具有免疫力。楊靖慧指出，A型肝炎致死率約0.1~0.3%，老年人或慢性肝病患者，有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡。

為降低A型肝炎傳播風險，疾管署提供符合條件之確定病例接觸者於可傳染期最後一次接觸後14天內公費接種1劑A型肝炎疫苗，請配合衛生單位疫調及確實接種，以控制疫情，並籲請民眾維持良好飲食及個人衛生習慣，聚餐共食時使用公筷母匙；性行為前後都應使用肥皂及清水徹底清潔雙手，並避免與他人發生不安全性行為。

此外，接種疫苗為預防A型肝炎最有效的方法，接種1劑疫苗後，就有9成以上的保護力可持續3至5年，依時程完成2劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上，民眾如因出國旅遊或有較高暴露風險者，建議主動自費接種2劑A型肝炎疫苗（2劑間隔6-12個月），以降低感染風險。