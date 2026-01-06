冬天髖部骨折增2成　醫警告「腰痠背痛」恐是骨鬆前兆

▲醫師提醒，「骨質疏鬆症」早期通常沒有明顯症狀，要留意腰痠背痛等警訊。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據統計，台灣每年1至3月的髖部骨折發生率為全年最高，整整比夏季高出20%。醫師指出，主要原因是冬季氣候濕冷，日照時間較短，導致維生素D攝取不足，進而影響骨頭健康，而「骨質疏鬆症」早期通常沒有明顯症狀，若出現「腰痠背痛、身高變矮、駝背」等警訊應提高警覺，及早就醫。

振興醫院神經外科主治醫師鐘子超指出，台灣於2025年底已邁入超高齡社會，65歲以上人口將超過450萬人，骨質疏鬆症的盛行率隨著人口老化將逐日漸增，已成為不容忽視的重大公共衛生議題，尤其骨質疏鬆症患者一旦發生骨折，可能導致長期臥床，進而增加失能與併發症的風險。

根據中華民國骨質疏鬆症學會指出，統計資料顯示老年人髖關節骨折後的一年，約有十分之一比例仍臥床，僅約半數患者能恢復至骨折前的功能狀態。另外，根據國健署資料顯示，台灣65歲以上民眾中，約每7人就有1人罹患骨質疏鬆症，女性比例更高於男性，且隨年齡增長而增加。

在補充鈣質部分，許多民眾為預防骨質疏鬆而積極補充鈣質，但僅靠鈣質仍嫌不足，應搭配維生素D的攝取、適度的運動及良好的生活習慣，尤其維生素D是提升骨密度的關鍵，而人體維生素D的來源，80%來自陽光，臨床上，治療骨鬆也有雙磷酸鹽類、雌激素受體調節物、單株抗體及骨質合成藥物等。

鐘子超提醒，特別是停經後的女性與70歲以上男性，即使沒有症狀，也應定期接受骨密度檢查，除了定期檢查，平時也要留意身體變化，若出現不明原因的下背痛、腰痠背痛，或在兩年內身高縮短約2公分，就應提高警覺，及早就醫。