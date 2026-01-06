男疲累上腹悶「拖半年確診胰臟癌」　腫瘤增大3成急動刀

▲男子常感到疲勞且上腹偶爾覺得悶，就醫發現已罹患胰臟癌。（示意圖／Pixabay）

記者邱俊吉／綜合報導

一名年約60歲男性最近比較容易覺得累，上腹偶爾悶悶的，體重也輕微下降，因家人有糖尿病史，請他快就醫，結果在胰臟內發現0.6公分腫瘤，半年後追蹤增大到0.8公分，切片後證實為胰臟癌，趕緊接受手術。醫師說，胰臟癌長到2倍大，早期可能需要200天，後期卻不到60天，更凸顯早期篩檢的重要性。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書提到此病例，他寫道，患者的父母和哥哥都有糖尿病，近期容易疲倦、冒冷汗且體重緩慢下降，上腹也不時感覺悶悶的，食慾則仍正常，但家人擔心，督促就醫、安排檢查，結果發現空腹血糖高達200mg/dL，糖化血色素13%，屬嚴重糖尿病，於是進一步評估胰臟。

經胰臟內視鏡超音波檢查，發現一顆僅0.6公分的腫瘤，但因症狀還不明顯，所以患者對切片與治療並不積極，認為自己「沒大問題」，連糖尿病也不願好好控制，即使家人勸說，仍選擇觀望，半年後才再次回診。

而半年後影像顯示，胰臟的腫瘤已長至0.8公分，經說明內視鏡超音波胰臟切片不會在皮膚看到傷口，僅在胃壁留下極小針孔，約半小時即可完成，醒來也不會有明顯不適，患者才同意檢查，結果切片證實為胰臟癌，隨即接受手術治療。

林相宏寫道，不少人認為胰臟癌即使篩檢出來也難以改變結果，其實問題多半出在「發現太晚」，多數病人常在症狀明顯後才就醫，導致超過8成已無法手術，5年存活率僅約1成，但若能在腫瘤小於1公分時發現，5年存活率可望大幅提升至8成。

針對胰臟癌生長特性，林相宏指出，胰臟癌在早期確實可能進展不快，文獻指出甚至需超過200天才會倍增，但若進入後期，往往不到60天內便擴大1倍；正因早期長不快，所以更容易錯失關鍵時機，提醒高風險族群不能等有症狀才檢查，要定期追蹤才有保障。