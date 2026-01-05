她腫瘤死黏腦幹「一碰心跳剩40」！醫搏命22小時全清光

▲醫師兩次手術共耗費22小時，終於將患者腦幹上的腫瘤清除乾淨。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

一名媽媽因腦部長腫瘤，位置緊貼生命中樞「腦幹」，導致手術風險極高。神經外科醫師廖致翔回憶起這例驚險個案，術中只要一觸碰腫瘤和腦幹，患者的心跳和血壓就會掉到40到50，最終歷經兩次手術、前後總計約22小時的搏命奮戰，終於在2025年底傳來將腫瘤徹底清除乾淨的好消息，也讓他直呼，「這算是一個不錯的跨年禮物吧！」

廖致翔醫師跨年夜在粉專分享這名媽媽的抗病歷程，第一次手術是在2023年，當時從白天開到凌晨、長達14小時的馬拉松式手術。他回憶，當時最後一塊腫瘤死死卡在腦幹上，「只要一碰腫瘤和腦幹，這位媽媽的心跳和血壓就會掉到40到50。」為了顧及患者性命，當時無法完全移除腫瘤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖致翔說，術後患者雖一度恢復正常生活，但無奈兩年過去，殘存的腫瘤又逐漸長大，導致她開始出現肢體無力、步態不穩，甚至無法工作。為了重拾健康，她在去年中決心接受第二次手術。

廖致翔坦言，這次術前已告知麻醉科醫師，「要有患者心跳和血壓會掉到谷底的心理準備」。手術過程中，他必須極度小心謹慎，將卡在腦幹上的腫瘤「一小塊、一小塊」慢慢處理，否則患者的生命徵象會維持不住。整個過程都需要使用阿托品（Atropine）和升壓藥物以維持心跳和血壓，這場仗打了約8小時才順利完成。

上個月28日，這名媽媽接受術後半年的第二次核磁共振追蹤。廖致翔看著影像，親口告訴她，「腫瘤依然清除乾淨。」這對醫病雙方來說，無疑是最好的跨年禮物。看著患者一路走來的艱辛與堅持，醫師也暖心喊話，「要繼續加油哦！」