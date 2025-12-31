築間、涮乃葉「油菜」農藥超標　50嵐、好市多、MOMO也違規上榜

▲涮乃葉的油菜農藥超標。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

又有知名業者蔬果農藥超標！食品藥物管理署今（31）日公布9-10月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，總計有45件違規，知名火鍋店築間板橋館前店、涮乃葉徐匯廣場店都有「油菜」檢出農藥超標，知名飲料店50嵐南投民族店的金桔也有2項農藥不符規定，好市多、全聯、MOMO等賣場、網購平台也有蔬果檢驗違規。

衛福部食品藥物管理署與地方政府衛生局共同執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，總計抽驗803件，結果有45件違規，都必須下架回收，並且移請來源所在地方政府處辦，初步有24件移請源頭農政單位處辦，另無法交代來源有11件依據食安法裁處30萬元，10件由地方衛生局處辦中。

違規產品中不乏知名店家，築間餐飲事業股份有限公司板橋館前營業所的「油菜」遭檢出農藥阿巴汀0.20ppm（標準0.05ppm）；涮乃葉徐匯廣場店的「油菜」也遭檢出達特南2.9ppm（標準2.0ppm）；50嵐南投民族店（穎冠茶飲企業股份有限公司）的「金桔」被驗出不得檢出的賽滅淨0.04ppm，以及達滅芬0.03ppm不符使用規定。

另好市多台中分公司的「茄子」被驗出賽座滅0.04ppm，不符使用規定；全聯南投草屯和興門市的「蘿蔔」遭檢出賽速安0.41ppm（標準值0.25ppm）；全聯嘉義大林忠孝店的龍眼被驗出百克敏 0.8ppm（標準值0.5ppm）與加保扶0.3ppm（標準值0.1ppm）；網購平台MOMO（富邦媒體科技股份有限公司）的「蓮霧」也被驗出不得檢出的農藥克美素0.02ppm。

南區管理中心主任魏任廷指出，本次抽驗依目的不同，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎的精準抽樣方式，其中針對高風險抽樣284件農產品加強監測，檢驗結果253件符合規定、合格率89.1%；另從非高風險的其他市售蔬果中隨機選取519件樣品，檢驗結果505件符合規定、合格率97.3%。顯示透過精準抽樣方式，確實可提高揪出不合格樣品機率，提升整體食品安全管理成效。

食藥署建議民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。