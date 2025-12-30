愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌

▲油炸食物即屬於高脂食物。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

新陳代謝內分泌、肥胖症專科醫師蔡明劼分享一項令人震撼的研究，長期攝取「高脂飲食」，肝細胞為了活下去，竟會選擇「自我退化」最終導致癌症，而從1年內就罹癌的實驗小鼠轉換到人類身上，這可能是個長達20年的緩慢過程。他建議，執行地中海飲食、多運動與定期檢查，是拯救肝臟你能做的事。

蔡明劼醫師在粉專指出，麻省理工學院（MIT）最近在頂尖期刊《Cell》發表一項研究，研究員透過追蹤發現，在長期餵食高脂飲食的小鼠中，到了後期幾乎所有小鼠都罹患肝癌。該研究揭示飲食對肝臟代謝的毀滅性影響。

肝細胞退化成癌症溫床 油膩埋不定時炸彈

蔡明劼說明，正常的肝細胞是身體的棟樑，負責代謝、解毒和生產各種營養，當每天塞入大量油脂時，肝細胞會面臨巨大的生存壓力，為了不被「油脂垃圾」淹死，肝細胞會啟動逆轉程式，它們會停止工作，不再負責代謝與分泌；並會退化成類似「幹細胞」的未成熟狀態；當進入這種狀態後，細胞變得極好生長、不易死亡，只為了在惡劣環境中存活。

「這種『未成熟』的狀態，正是癌症的溫床。」蔡明劼點出關鍵。他說，一旦細胞不再履行正常職務且瘋狂增殖，只要稍微發生一個基因突變，就會立刻轉化成惡性腫瘤。研究人員發現，雖然高脂飲食的小鼠在1年內就罹癌，但轉換到人類身上，可能是個長達20年的緩慢過程，意味著你現在每一口的油膩飲食，都在為20年後的身體埋下不定時炸彈。

▲高脂飲食的小鼠在1年內就罹癌，轉換到人類身上約需20年。（示意圖／記者趙于婷攝）

要拯救肝臟、避免肝細胞被迫退化，蔡明劼分享3大日常行動：



​1.執行「地中海飲食」

．增加纖維質： 纖維能幫助吸附油脂，減輕肝臟代謝負擔。

．減少精緻糖與飽和脂肪：炸雞、珍奶是肝臟的大敵。試著改用橄欖油或酪梨等好油。

．控制熱量： 研究顯示，只要減少熱量攝取，就能啟動細胞的修復機制（自噬作用）。

2.每週累積150分鐘的「排油行動」

．有氧運動： 跑步、快走或游泳，能最直接地幫助肝臟燃燒囤積的脂肪（脂肪肝逆轉）。

．重量訓練： 增加肌肉量可以提高基礎代謝，讓身體更有效處理攝入的營養，不讓多餘能量堆積在肝臟。

3.定期檢查

．超音波與肝指數： 脂肪肝通常沒有症狀，等到痛的時候往往已經太晚。定期檢查，在細胞還沒決定「退化」前趕快挽救。