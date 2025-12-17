陰道變鬆≠性事頻繁　醫盤點3狀況影響緊實度：瘦太快要小心

▲陰道變鬆和性行為無關，生產、老化、瘦太快的影響較大。（圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／綜合報導

不少女性擔心陰道鬆弛與性行為頻率有關，甚至因此感到焦慮。醫師指出，這是常見迷思，陰道緊實度與性經驗並無直接關聯，與身體結構變化較為相關，值得注意的是短時間內快速減重，也可能影響私密處的支撐與彈性，不是只有產後或年齡因素才會造成改變。

東森栢馥森心林診所婦產科醫師嚴絢上在臉書分享，陰道本身具有高度彈性，天生就是為了承受擴張而設計，一般性行為對陰道結構的影響其實非常有限，真正左右緊實度的，多半來自身體歷程的重大變化。

最常見影響陰道緊實度的因素是生產。嚴絢上寫道，在自然產過程中，為了讓胎兒順利通過，骨盆底肌與陰道將產生極大的拉伸，產後雖可逐漸恢復，卻仍可能留下彈性變化的痕跡，這是身體為孕育生命所付出的正常代價。

第二個關鍵來自年齡變化。隨著年紀增長，體內雌激素自然下降，如同皮膚膠原蛋白流失，私密處的組織彈性也會減弱，緊實度不若年輕時，此屬自然老化過程，和個人行為也沒有關係。

第三個容易被忽略的因素，則是短時間內快速減重。嚴絢上指出，快速瘦身流失的不僅是脂肪，也包含肌肉與膠原蛋白，這會使全身組織的支撐力下降，私密處同樣可能受到影響，出現緊實度改變。

嚴絢上提醒，陰道是極具彈性的器官，身體的變化不等於錯誤，更和個人性行為無關，女性應放下不必要的自責，用更正確的知識看待自己身體。