流感10重症2死！9歲童打疫苗仍肺炎住加護　疑H3N2「K分支」釀禍

記者洪巧藍／台北報導

疾管署最新統計，上周新增10例流感併發重症與2例死亡，其中最年輕重症為9歲男童，他曾在今年10月下旬接種本季流感疫苗，仍於12月上旬發病，兩度就醫確認感染A型H3N2，因為流感併發肺炎收治加護病房。防疫醫師示警，H3N2「K分支」已成主流病毒株，國內佔比高達9成，疫苗保護可能因此下降，但是還是可以降低重症跟住院風險。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，依據疾管署監測資料顯示，第50周（12月7日至13日）類流感門急診就診計85,374人次，與前一周相當；另上周（12月9日至15日）新增10例流感併發重症病例（1例H1N1、9例H3N2）及2例死亡（1例H3N2、1例A未分型）。

防疫醫師林詠青指出，上周重症個案中最年輕是北部9歲男童，本身沒有潛在病史且今年10月下旬曾經有接種本季的流感疫苗。然而個案卻仍在12月上旬出現症狀，林詠青表示，起初是身體不舒服、食慾下降等症狀到診所就醫，開立口服藥物後返家。

不過他在回家之後，陸續出現發燒、畏寒，咳嗽、鼻塞，後來甚至出現呼吸急促症狀而到急診就醫，當時抽血檢驗白血球跟發炎指數都偏高，流感快篩A型流感陽性，醫師研判為流感併發肺炎，收住到加護病房，給予流感抗病毒藥物治療，所幸住院兩天後症狀就得到改善，轉到一般病房，12月中旬時康復出院，住院約1周。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。林詠青指出，H3N2病毒的變異株「K分支」在各國佔比皆高，國內更是已經達到9成。疾管署日前說明也提到，因為其傳播能力較高，且與本季流感疫苗株基因序列相似度較低，恐使「突破性感染」風險增加。

林詠青強調， K分支的特性是傳播能力較高，且與本季流感疫苗株基因序列相似度較低，在疫苗預防感染保護效果可能會下降，不過各國研究顯示，接種疫苗仍有相當程度可降低重症跟住院風險，這名重症個案也是很快就病情改善。

疾管署副署長林明誠表示，流感疫情目前雖然持平，但即將要有回升趨勢，如同疫情中心預估恐在明年農曆春節達到高峰。疾管署今年採購公費流感疫苗，加上增購15萬劑已經達到683萬劑，目前已經陸續配送下去，國內剩餘疫苗量約30萬餘劑，因年末聚會活動多可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2周才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。