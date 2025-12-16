ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

「咖樂迪」2批莎莎醬農藥超標　邊境攔截460公斤退運銷毀

▲▼台灣咖樂迪股份有限公司自美國進口的「莎莎醬」農藥殘留含量不符規定。（圖／翻攝自食藥署）

▲台灣咖樂迪股份有限公司自美國進口的「莎莎醬」農藥殘留含量不符規定。（圖／翻攝自食藥署）

記者洪巧藍／台北報導

食藥署今（16）日公布邊境查驗最新結果，共有9件違規產品，值得注意的是，其中2項為知名日本食品選貨店「咖樂迪」自美國進口的「莎莎醬」，檢出農藥殘留含量超標，總計460.8公斤在邊境必須退運或銷毀；食藥署針對咖樂迪在邊境維持監視查驗，抽驗比例為100%。

根據食藥署資料，「台灣咖樂迪股份有限公司」報驗2批違規產品分別是「MEXI CHOICE莎莎醬（中辣）」、「MEXI CHOICE莎莎醬（微辣）」，都被檢出殘留農藥環氧乙烷0.1 mg/kg。依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.1 mg/kg，不符合食品安全衛生管理法規定。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，這2批美國莎莎醬總計460.8公斤在邊境必須退運或銷毀。而食藥署針對「台灣咖樂迪股份有限公司」在邊境維持監視查驗，抽驗比例為100%。

劉芳銘補充，因為咖樂迪公司是之前曾經檢出蘇丹色素業者的關係企業，過去包含調味醬等部分品項本就列為「監視查驗」，也就是100%逐批查驗，這次違規後，邊境會維持同樣強度查驗。

此外，廣紘國際股份有限公司從越南進口的「彩虹胡椒粒(ASSORTED PEPPER)」檢出含非法定著色劑「蘇丹色素四號」，依據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用的物質，這批越南的彩虹胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計近半年，從6月8日至12月8日止，受理越南的其他香辛料，報驗1批，檢驗不合格1批，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。食藥署已經從12月8日起至明年12月7日止，針對越南的其他香辛料在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

本次違規產品還有法國出口「乾酪」檢出大腸桿菌超標、泰國出口「炒粿條」檢出非准用甜味劑糖精、巴拉圭出口「冷凍牛肚」含有不得檢出動物用藥、 美國出口「西芹」有農藥殘留超標、中國大陸出口「辣椒碎」有農藥殘留違規、「竹笙」重金屬鎘含量超標，都必須退運銷毀。

