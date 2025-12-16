害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限

▲水果怎麼吃才不會害血糖狂飆？營養師來教你。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

國健署提倡「天天5蔬果」，鼓勵民眾每天至少吃3份蔬菜和2份水果，以獲得足夠的維生素、礦物質和膳食纖維。其中水果你都怎麼吃？營養師李婉萍點名5種「升糖最快」的水果，包括西瓜、鳳梨、熟香蕉、芒果和葡萄。她提醒，水果不是不能吃，重點是攝取的份量要特別留意。

營養師李婉萍在衛教影片中盤點「5種水果升糖速度超快」，要小心攝取！首先是西瓜，其水分多、血糖飆最快，一天最多的攝取份量為一碗，且切記不要喝西瓜汁；再來是鳳梨，越熟越甜，吃下肚血糖就像坐雲霄飛車，一天吃2個手掌心大小的份量剛剛好。

▲香蕉皮上的黑點越多，代表糖分也越高。（示意圖／本報資料照）

李婉萍接著說，香蕉則是蕉皮上一旦出現黑點「澱粉變糖分」，血糖會飆高，建議一天一根就好；芒果也是甜度很高的水果，常常一不小心就吃過量，一天最多只能吃一碗；最後，則是小小一顆、酸甜滋味讓人嘴巴停不下來的葡萄，吃多了血糖很快就超標，一天10顆是最適合的份量。

至於不少民眾好奇，水果究竟要飯前還是餐後吃？李婉萍曾撰文分享，由於各種水果所含的營養成分不同，對人體的影響也略有差異，對於無特殊症狀或需求者，可以將水分含量多的，如桃子、水梨、蓮霧等水果選在餐前食用，能帶來飽足感；至於偏酸的柳丁、橘子、草莓等，因為會刺激胃酸分泌，不宜空腹吃。

李婉萍接著指出，其他具有消化酵素如鳳梨、木瓜、奇異果等，因含有利分解蛋白質的酵素，空腹食用會加重胃部不適，因此適合飯後吃，有助於消化順暢；其他營養成分對人體較溫和的葡萄、芭樂等水果，則於飯前飯後吃都可以。