ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限

金黃色葡萄球菌,食藥署,即時生鮮蔬果,蔬菜,水果。（圖／記者嚴云岑攝）

▲水果怎麼吃才不會害血糖狂飆？營養師來教你。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

國健署提倡「天天5蔬果」，鼓勵民眾每天至少吃3份蔬菜和2份水果，以獲得足夠的維生素、礦物質和膳食纖維。其中水果你都怎麼吃？營養師李婉萍點名5種「升糖最快」的水果，包括西瓜、鳳梨、熟香蕉、芒果和葡萄。她提醒，水果不是不能吃，重點是攝取的份量要特別留意。

營養師李婉萍在衛教影片中盤點「5種水果升糖速度超快」，要小心攝取！首先是西瓜，其水分多、血糖飆最快，一天最多的攝取份量為一碗，且切記不要喝西瓜汁；再來是鳳梨，越熟越甜，吃下肚血糖就像坐雲霄飛車，一天吃2個手掌心大小的份量剛剛好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼香蕉。（圖／記者賴于榛攝）

▲香蕉皮上的黑點越多，代表糖分也越高。（示意圖／本報資料照）

李婉萍接著說，香蕉則是蕉皮上一旦出現黑點「澱粉變糖分」，血糖會飆高，建議一天一根就好；芒果也是甜度很高的水果，常常一不小心就吃過量，一天最多只能吃一碗；最後，則是小小一顆、酸甜滋味讓人嘴巴停不下來的葡萄，吃多了血糖很快就超標，一天10顆是最適合的份量。

至於不少民眾好奇，水果究竟要飯前還是餐後吃？李婉萍曾撰文分享，由於各種水果所含的營養成分不同，對人體的影響也略有差異，對於無特殊症狀或需求者，可以將水分含量多的，如桃子、水梨、蓮霧等水果選在餐前食用，能帶來飽足感；至於偏酸的柳丁、橘子、草莓等，因為會刺激胃酸分泌，不宜空腹吃。

李婉萍接著指出，其他具有消化酵素如鳳梨、木瓜、奇異果等，因含有利分解蛋白質的酵素，空腹食用會加重胃部不適，因此適合飯後吃，有助於消化順暢；其他營養成分對人體較溫和的葡萄、芭樂等水果，則於飯前飯後吃都可以。

【這聖誕老公公不一樣】中央大學發歐趴糖　雪橇上的竟然是校長！

關鍵字： 血糖 糖分 水果 份量 營養師李婉萍 西瓜 芒果 葡萄 香蕉 鳳梨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

一堆人忽略！營養師警告「8習慣」正在掏空身體

害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限

罹「神經纖維瘤」顏面損傷遭霸凌　她走過陰霾奪技能競賽金牌

腸病毒單周就診1萬人次　暫時脫離流行

流感10重症2死！9歲童打疫苗仍肺炎住加護　疑H3N2「K分支」釀禍

小學生喝1飲料手狂抖！「心跳飆破120」險致命　醫：急性咖啡因中毒

衛福部5官員涉霸凌遭彈劾　石崇良：不排除重啟調查

上周流感8.5萬人就醫「疫情將回升」　增購15萬劑疫苗昨起配送

快訊／大發工業區工廠大火！市府急發空品提醒：屏東新園列入

讀者迴響

回到最上面