不只蛋白質！喝「1款蔬菜汁」長肌肉　研究：肌力提升7%

▲研究發現，甜菜根中的硝酸鹽，有助於提升肌肉施力表現。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

為了促進肌肉修復與生長，不少人重訓後會補充蛋白質。不過，食安專家韋恩（本名楊世煒）引述最新研究發現，甜菜根汁也能促進肌肉生長，其中的關鍵營養素在於讓許多人聞之色變的「硝酸鹽」。研究中的受試者在攝取硝酸鹽1小時後，再進行5分鐘腿部重訓，結果肌肉施力表現提升約7%。

韋恩在粉專《韋恩的食農生活》分享英國艾希特大學（University of Exeter）的研究，科學家發現，攝取甜菜根汁中的關鍵活性成分「硝酸鹽」，能在運動時顯著提升肌肉施力表現。事實上，過去研究已顯示，硝酸鹽能提升耐力並增強高強度運動能力，但科學界一直不完全清楚其中的生理機制。

為釐清這問題，艾希特大學與美國國家衛生研究院的研究團隊，追蹤10名健康受試者在攝取硝酸鹽後，其於唾液、血液、肌肉與尿液中的分布情形。受試者同時進行最大強度的腿部運動，研究人員藉此找出膳食硝酸鹽在體內實際發揮作用的位置，並進一步推測其背後的運作機制。





▲甜菜根汁能提升運動表現，對於健身族來說是一大福音。（示意圖／取自pexels）

韋恩指出，受試者攝取硝酸鹽1小時後使用運動器材，需在5分鐘內以最大強度完成股四頭肌的60次收縮動作。結果顯示，肌肉中的硝酸鹽濃度明顯上升，而在運動過程中，肌肉施力表現提升約7%，相較於攝取安慰劑時有顯著差異。

艾希特大學應用生理學教授安迪・瓊斯（Andy Jones）表示，「我們過去已累積大量證據，證實硝酸鹽（常見於甜菜根汁）具有提升運動表現的效果。令人振奮的是，這項最新研究提供了目前最直接的證據，說明硝酸鹽為何能改善人類肌肉的運動表現。」

美國國家衛生研究院、國家糖尿病與消化及腎臟疾病研究所的研究科學家芭芭拉・皮克諾瓦（Dr. Barbora Piknova）總結指出，「這項研究首次直接證明，肌肉中的硝酸鹽濃度對運動表現至關重要，推測其作用機制是作為一氧化氮的來源。這些發現不僅對運動科學領域具有重大意義，未來也可能延伸應用於與一氧化氮缺乏相關的神經肌肉與代謝疾病治療方向。」