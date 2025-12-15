台灣成免稅菸大國　醫曝「限縮優惠」可抑制吸菸：對未成年最有效

▲台灣是免稅菸大國，研究證實限縮相關優惠可有效抑制抽菸。（圖／ETtoday攝影中心）

記者邱俊吉／台北報導

回台入境時買免稅菸，是許多抽菸族「心頭好」，但醫師認為這是菸害防制漏洞，且研究發現，新冠疫情期間因出國人次大減，免稅菸銷量暴跌9成，全國菸品總銷量亦明顯下滑，代表部分吸菸者因此少抽或戒菸，也證實免稅菸是支撐吸菸行為的重要管道，若可限縮，將有助國人、特別是青少年減少抽菸。

雙和醫院家庭醫學科主治醫師劉家鴻說，世界衛生組織（WHO）已肯定「提高菸價」是最有效的菸害防制策略之一，但免稅菸會明顯削弱菸價政策的效果，且相較多數國家，台灣免稅菸在整體市場占比顯著偏高，約達整體菸品銷量1成，在全球名列前茅，也使我國免稅政策與吸菸行為的關係，成為重要研究標的。

在2020至2023年的疫情，意外成為控菸的「自然實驗」。劉家鴻指出，他與團隊追蹤台灣菸品銷售數據，發現在疫情前的2019年，全國總銷量約15.48億包，其中免稅菸約1.62億包，占總數10.5%；疫情期間，免稅菸銷量大幅降低，例如2021年，僅剩1600萬包左右，縮水約9成，導致全台銷量減為15.25億包，而推測若無旅遊限制，原本應可望有15.9億包，兩者差距高達6500萬包。

劉家鴻表示，從研究可知，當免稅菸管道消失，並非所有吸菸者都會轉買課稅菸，部分將選擇減量，甚至停止吸菸，此趨勢在對價格較敏感的青少年族群中更為明顯，亦代表「高價」仍是有效的控菸工具；此研究已於今年10月發表於國際醫學期刊《Tobacco Control》，相關成果證明縮減免稅菸有助降低吸菸量，為調整本土控菸政策提供重要依據。

此外，劉家鴻指出，對照其他國家的經驗，例如新加坡與汶萊已全面禁止免稅菸，歐盟則禁止成員國間跨境購買免稅菸，而WHO亦建議，若無法全面禁止，至少應大幅降低免稅菸的市場占比。

不過，劉家鴻坦言，若未來朝減少、甚至取消免稅菸的方向推動，勢必引發吸菸族群反彈，也可能成為非法菸品流通增加的誘因，故推動抑制免稅菸的政策時，應搭配戒菸資源推廣及走私菸查核配套措施；若能全面廢除免稅菸，不僅可修補菸價政策漏洞、有效降低民眾吸菸量，政府增加的菸稅營收更可重新投入公共衛生計畫，並作為加強查緝走私的經費來源。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！