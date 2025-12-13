有喝水仍長腎結石≠吃錯食物　醫教做好3件事：「抗發炎」更重要

▲腎結石發作常造成劇烈的單側腰背疼痛，預防除應注意飲水，更重要是避免身體長期發炎。（圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／綜合報導

最近氣溫下降，水會喝較少，這時需提防腎結石上身。台北榮總遺傳優生學科主任張家銘分享，有些人認為自己沒有少喝水，卻仍發生腎結石，質疑是否吃錯食物？其實結石形成的關鍵，是體內活性氧長期失控與慢性發炎，若要有效預防，除飲水之外，還要少吃高糖、高鈉食物，並避免熬夜，缺一不可。

張家銘在臉書寫道，根據一篇2025年發表於國際醫學期刊《European Journal of Medical Research》的綜論研究，草酸鈣腎結石並非單純礦物結晶，而是活性氧失控與慢性發炎累積的結果。當活性氧失控，會直接影響粒線體功能，而粒線體是細胞能量的核心，一旦受損，身體的修復力便會下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多日常感受，其實正反映這樣的變化，例如熬夜後恢復變慢，或喝水少時，會覺得腰部悶脹，或壓力大時，常感到全身不適，這些徵象都有可能是腎結石生成的前奏。

張家銘指出，根據研究，低尿量及腎臟局部缺氧，是導致活性氧失控、慢性發炎的重要條件。當排尿少、尿液濃縮，腎小管細胞承受的氧化壓力將迅速上升，使活性氧大量生成，發炎反應也被點燃，亦為結石形成創造環境。

此外，研究顯示，草酸鈣結石晶體本身還會進一步刺激發炎反應，形成惡性循環，一旦反覆啟動，腎臟便可能陷入修復困難、清除不掉的長期發炎狀態。

張家銘寫道，從研究可知，預防腎結石的核心策略，應是注意身體不能一直發炎，須做好以下3件事：

●盡量不讓腎臟缺氧。應規律補水，不憋尿，久坐1小時便起身活動，有助改善腎臟血流，避免陷入缺氧。

●避免不必要發炎刺激。應減少高糖、高鈉及過度加工飲食，以防反覆啟動發炎反應。

●保護抗氧化系統。睡眠是腎臟最重要抗氧化時間，應避免熬夜，並設法降低生活壓力。

張家銘指出，腎結石並非吃錯食物的結果，而是身體長期過勞、發炎引起，只要讓腎臟有機會恢復平衡，結石就難以形成。