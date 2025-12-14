維生素吃過量會出事！肝功能異常、血管出血　毒物醫一次解析

▲維生素吃過量對身體有害，示意圖。（圖／記者洪巧藍攝）

文／林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海、張靜慧

摘自／天下文化《食安醫師的無毒餐桌》

補充維生素究竟有沒有好處？

許多人相信各式保健食品的功效，瓶瓶罐罐排排站，每天吃才安心。不過國外有研究論文指出，每天服用多種維生素，不但無助延年益壽，還有可能會出現反效果，增加早逝的風險。



2024 年6 月，美國的國家癌症研究所（NCI）發表了一項長達20 年的追蹤調查， 計畫包含了39 萬124 名健康成年人，團隊追蹤這些受試者日常服用綜合維生素的使用情形，並分析這些人的三項主要健康研究數據。

研究結果發現，根據論文的數據分析結果，無法證明每日服用多種維生素能降低死亡的風險。每日服用多種維生素的受試者，死亡風險反而增加了4%。

這項研究發表在「美國醫學會期刊網」（JAMA Network）。另一篇發表在《美國醫學會開放網路期刊》（JAMA Network Open）的文章則指出， 民眾應該攝取新鮮、天然的食物來補充人體所需要的維生素，而不是以維生素保健食品來取代。



過量攝取維生素對健康有害



維生素可分為脂溶性與水溶性兩大類， 其中維生素A、維生素D、維生素E、維生素K 為脂溶性；其他維生素如維生素B、維生素C 等皆為水溶性。

健康成年人所需要的維生素數量很少，通常從食物中獲取即可滿足身體所需，但仍然有一些族群需要額外補充維生素。比如洗腎患者因為每週都要進行3 次血液透析治療，於洗腎過程中體內的水溶性維生素很容易流失，因此洗腎患者通常需要額外補充水溶性維生素B、維生素C 及葉酸等。女性停經後，骨質疏鬆的風險提高，除了多吃含鈣食物，也可以依醫師指示額外補充鈣片及維生素D。



過量攝取維生素，不但無益於健康，還會對身體造成危害。例如過量補充維生素A 會出現腸胃道不適、視力模糊、肝功能異常等症狀。服用過量的維生素B3 會有肝毒性，影響肝臟功能。過量補充維生素B6 會有神經毒性，出現神經病變。過度補充維生素C，可能會造成人體內草酸含量增加，提高腎結石發生率。過量補充鈣片及維生素D，會造成高血鈣症，增加腎結石、便祕、腸阻塞的風險。



另外，維生素E 和維生素K 與體內凝血功能有關，過量補充維生素E 會增加凝血時間，容易造成血管出血。過量補充維生素K 則會縮短凝血時間，增加血管栓塞。無論是哪一種維生素都是有需要再吃，且不宜過量。補充保健食品應注意以下重點：



● 慢性病患者補充前應先詢問醫師。

● 必須按照產品外包裝指示服用。

● 兒童應均衡飲食，以吃原型食物優先。



★本文摘自天下文化《食安醫師的無毒餐桌：破解飲食迷思╳遠離毒物陷阱，專家帶你安心選、健康吃》