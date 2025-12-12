ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

吃飯後「暈碳」昏沉想睡　醫教5招預防：天冷更容易發生

▲打瞌睡,睡覺,偷懶,上班,工作。（圖／記者彭懷玉攝）

▲吃完飯就想睡的「暈碳」現象，在天冷時更容易發生。（圖／記者彭懷玉攝）

記者邱俊吉／台北報導

近來網路瘋傳「早餐吃完飯糰就斷訊」的「暈碳」貼文，引發大量共鳴。家醫、減重專科醫師魏士航指出，暈碳即「餐後嗜睡症」，是身體應對血糖劇烈波動所產生的生理反應，會出現放空、昏沉、想睡等現象，在天冷時更容易發生，要改善，早餐應避免單純高碳水組合，且餐後最好步行至少5分鐘。

魏士航表示，一項發表於國際醫學期刊《Endocrine》的研究，追蹤93名第一型糖尿病患者1年，將12月至隔年5月視為「冷季」，結果發現冷季的血糖明顯高於「暖季」，顯示血糖在天氣轉涼後更不易穩定；他說，在台灣冬季亦有類似現象，因濕冷難免降低外出意願，形成吃多、動少，也放大血糖波動幅度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一篇發表於國際知名醫學期刊《Science Advances》的研究，則發現歲末假期為血糖最容易失控的時段，因節慶飲食多高糖、高脂，加上作息不規律，血糖短時間內快速攀升又下滑，更常促發餐後疲倦及暈碳。

魏士航說明，前述研究受試者雖為第一型糖尿病患者，但季節造成的代謝變化，對一般人仍具參考性；以冬季為例，當活動量下降，肌肉利用葡萄糖的效率會變差，將造成胰島素反應遲緩，故同樣一顆飯糰，在冬天吃會比夏天更易出現血糖起伏。

要減少暈碳，魏士航提出5招供民眾參考：

●早餐避免單純高碳水組合，例如飯糰、麵包配奶茶，可改為茶葉蛋、無糖豆漿搭配蔬菜。

●午餐採水、肉、菜、飯、果的順序進食，延緩血糖反應，提升飽足感。

●餐後步行至少5分鐘，可促進葡萄糖利用，比單靠喝咖啡更能減少餐後昏沉。

●白天盡量日曬，維持清醒度，使餐後疲倦不會被放大。

●若經常暈碳，最好進一步檢測代謝狀態。

魏士航提醒，暈碳是身體調節碳水的指標，而非單純「吃太飽」，故若常在飯後發生，代謝恐已接近負荷，可接受檢測與專業協助，更精準調整生活方式，有助身體狀態趨於穩定。

【千萬不能跌倒】日本選手白馬雪場滑雪...半路遇黑熊殺出來緊追！

關鍵字： 暈碳 血糖波動 餐後嗜睡 冬季健康 飲食調整

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

油漆工腦出血拖到變「腦袋進水」意識不清　緊急手術救回一命

吃飯後「暈碳」昏沉想睡　醫教5招預防：天冷更容易發生

明年5月恐有一波新冠疫情　疾管署：疫苗還有134.4萬劑

沐浴鹽去角質「每周不要超過2次」　醫：3狀況應暫停使用

快訊／新冠疫苗明年元旦「擴大全民接種」　限時2個月

知名品牌「NARS修護霜」也驗出蘇丹紅　食藥署：下架回收310罐

「1類食物」降血壓、調血脂　10年研究：簡單有效的護心法

快訊／蘇丹紅化粧品再增18項！活膚霜、護髮精油都驗出

藍莓表皮白粉是天然果蠟　專家：愈白愈新鮮、洗掉反有損營養

讀者迴響

回到最上面