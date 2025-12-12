吃飯後「暈碳」昏沉想睡　醫教5招預防：天冷更容易發生

▲吃完飯就想睡的「暈碳」現象，在天冷時更容易發生。（圖／記者彭懷玉攝）

記者邱俊吉／台北報導

近來網路瘋傳「早餐吃完飯糰就斷訊」的「暈碳」貼文，引發大量共鳴。家醫、減重專科醫師魏士航指出，暈碳即「餐後嗜睡症」，是身體應對血糖劇烈波動所產生的生理反應，會出現放空、昏沉、想睡等現象，在天冷時更容易發生，要改善，早餐應避免單純高碳水組合，且餐後最好步行至少5分鐘。

魏士航表示，一項發表於國際醫學期刊《Endocrine》的研究，追蹤93名第一型糖尿病患者1年，將12月至隔年5月視為「冷季」，結果發現冷季的血糖明顯高於「暖季」，顯示血糖在天氣轉涼後更不易穩定；他說，在台灣冬季亦有類似現象，因濕冷難免降低外出意願，形成吃多、動少，也放大血糖波動幅度。

另一篇發表於國際知名醫學期刊《Science Advances》的研究，則發現歲末假期為血糖最容易失控的時段，因節慶飲食多高糖、高脂，加上作息不規律，血糖短時間內快速攀升又下滑，更常促發餐後疲倦及暈碳。

魏士航說明，前述研究受試者雖為第一型糖尿病患者，但季節造成的代謝變化，對一般人仍具參考性；以冬季為例，當活動量下降，肌肉利用葡萄糖的效率會變差，將造成胰島素反應遲緩，故同樣一顆飯糰，在冬天吃會比夏天更易出現血糖起伏。

要減少暈碳，魏士航提出5招供民眾參考：

●早餐避免單純高碳水組合，例如飯糰、麵包配奶茶，可改為茶葉蛋、無糖豆漿搭配蔬菜。

●午餐採水、肉、菜、飯、果的順序進食，延緩血糖反應，提升飽足感。

●餐後步行至少5分鐘，可促進葡萄糖利用，比單靠喝咖啡更能減少餐後昏沉。

●白天盡量日曬，維持清醒度，使餐後疲倦不會被放大。

●若經常暈碳，最好進一步檢測代謝狀態。

魏士航提醒，暈碳是身體調節碳水的指標，而非單純「吃太飽」，故若常在飯後發生，代謝恐已接近負荷，可接受檢測與專業協助，更精準調整生活方式，有助身體狀態趨於穩定。