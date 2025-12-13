選錯床單害失眠！醫點名「3種顏色」快換掉：黑色狂做惡夢

▲醫師指出，使用黃色床單「就像在睡前喝了一杯濃咖啡」。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你有睡不好的困擾嗎？小心是選錯床單顏色「讓你整夜失眠」。神經外科醫師謝炳賢指出，說到睡眠問題，床單顏色是個被嚴重低估的影響因素，但多數人並不知情，直到長期失眠影響身心健康，回頭才發現原來床單顏色是罪魁禍首。他點名紅色、黃色及黑色床單，恐妨礙睡眠品質，建議趕快換掉。

謝炳賢醫師在粉專分析「6種床單顏色」對睡眠的驚人影響：

1.紅色床單：睡眠殺手

紅色床單是最危險的睡眠破壞者，當躺在紅色床單上時，大腦會持續接收刺激訊息，就像一個永不停歇的警報器，讓神經系統無法放鬆。

2.黃色床單：隱藏的興奮劑

統計顯示，溫暖色調如紅色、橙色和黃色更具刺激性，會讓你保持清醒和警覺，使用黃色床單者入睡時間平均延長45分鐘，令人震驚的是，黃色會刺激大腦分泌更多腎上腺素，「就像在睡前喝了一杯濃咖啡」。

3.藍色床單：天然助眠神器

根本是大自然賜予的睡眠聖品！當藍色映入眼簾時，大腦會自動分泌褪黑激素，就像服用天然安眠藥一樣神奇，讓身心快速進入休息模式。令人振奮的是，藍色和綠色等顏色與平靜和放鬆相關，使用藍色床單者不只入睡速度快30%，睡眠深度也顯著提升。

▲白色是害失眠或助眠，關鍵在於臥室的遮光效果。（示意圖／取自pexels）

4.白色床單：純淨的兩面刃

這是最兩極化的選擇！因白色會反射所有光線，在月光或街燈照射下變得格外刺眼，就像睡在聚光燈下一樣難受，且明亮的床單可能比淺色或柔和的床單更具視覺刺激性，特別是對光線敏感的人群；但另一方面，白色床單的心理純淨感有助於某些人放鬆心情，關鍵在於臥室的遮光效果是否完善。



5.黑色床單：沉重的睡眠負擔

黑色會吸收熱量，讓床鋪溫度升高2～3度，造成夜間盜汗和翻身頻繁，更嚴重的是，黑色和棕色等深色可能妨礙放鬆和睡眠品質，在心理層面產生沉重壓抑感。許多使用黑色床單的人報告出現惡夢增加、情緒低落等問題。

6.綠色床單：自然界的安眠良方

是僅次於藍色的睡眠神器！綠色代表大自然的寧靜，能有效降低心率和血壓，使緊張的神經系統瞬間放鬆，就像躺在森林中一樣舒適。研究發現，使用綠色床單者壓力激素水平明顯下降，睡眠品質改善達60%以上，特別適合工作壓力大、精神緊張的現代人使用，更神奇的是，它還能緩解眼部疲勞，讓長時間使用電子產品的人獲得更好的視覺休息。