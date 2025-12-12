明年5月恐有一波新冠疫情　疾管署：疫苗還有134.4萬劑

▲公費流感及新冠疫苗接種，資料照 。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情恐再起！疾管署副署長林明誠今（12）日表示，目前新冠疫情仍在相對低點，但考量冬天呼吸道傳染病好發季節，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加，加上病毒變異等因素，推估明年5月份恐有一波疫情升溫，經專家會議討論，疾管署決議明年1月1日至2月28日擴大新冠疫苗公費接種對象至全民接種。

根據疾管署監測，國內新冠疫情目前處低點波動，第49周新冠門急診就診計1,102人次，較前一周下降11.6%，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年10月起累計41例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者（占61%）及具慢性病史者（占80%）為多，95%未接種本季新冠疫苗。

林明誠指出，根據疾管署疫情模型推估，明年5月可能有一波新冠疫情升溫，加上冬天為呼吸道傳染病好發季節，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加，而疫苗接種後約需2周才有完整保護力。

經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）12月9日會議討論，決議自明年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

其實今年新冠疫苗接種比去年踴躍，林明誠表示，統計65歲以上接種人次約93.3萬，較113年同期的71.4萬增幅30.7%；50至64歲接種人次約40.8萬，較113年同期的34.5萬增幅18.3%；目前國內公費新冠疫苗庫存充足，共計134.4萬劑。

疾管署說明，現階段國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種莫德納疫苗，呼籲民眾踴躍接種，及早強化免疫保護力。

疾管署指出，國內新冠疫苗不良事件通報資料顯示，新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當，但新冠病毒感染後併發重症風險仍較流感病毒高，提醒民眾切勿忽視疾病威脅，尤其是65歲以上長者及具慢性病等高風險族群更應注意，為保護家中長輩與幼兒，自明年1月1日起全家都可接種新冠疫苗，記得全家一起來接種，以保護家人及自身健康。