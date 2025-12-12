快訊／蘇丹紅化粧品再增18項！活膚霜、護髮精油都驗出

▲蘇丹紅化粧品新增18品項被驗出。（示意圖／Unsplash）



生活中心／台北報導

蘇丹紅化粧品風暴擴大，衛福部食藥署今天上午公布最新一批蘇丹4號化粧品驗出清單，新增18品項，包含活膚霜、護髮精油都驗出。

食藥署持續積極追查化粧品輸入原料含禁用色素蘇丹4號（CI 26105）事件，今日公布最新查核結果，新增2項輸入化粧品。

其中1項係食藥署會同衛生局擴大查核市售輸入化粧品，衛生局自艾多美股份有限公司抽樣由韓國製造且仍在國內流通之「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，經食藥署檢出禁用色素蘇丹4號，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條，要求問題產品全面下架，不得販售，後續將由衛生局裁處。

另1項為法倈麗股份有限公司，主動通報由美國製造之「NARS 裸光賦活超能修護霜」自主檢出蘇丹4號，並已主動下架回收。

此外，還有新增國產 16 個品項，皆為亦鴻公司下游業者問題原料製造的產品，已自主下架，因食藥署與衛生局持續追查下游業者其他批原料及產品，其中4批原料檢出蘇丹4號，有3批來自食藥署追查亦鴻公司下游製造工廠、1批來自國內業者自主通報。

新增品項包括：

輸入品項（2項）

►法倈麗國際股份有限公司：

NARS裸光賦活超能修護霜(產地：美國)

►艾多美股份有限公司：

艾多美凝萃撫紋萬用棒(產地：韓國)

國產（16項）

►歐萊德國際股份有限公司：

植物紅色A（半成品）

►沛諾美學生技國際有限公司：

HARYA PDRN賦活新生噴霧

►沛美生醫科技股份有限公司：

山花精萃活膚機能水 (委託業者：絳玥有限公司)

去角質霜

腮紅露

按摩油

金盞花油

►愛比森國際股份有限公司：

愛比森泌泌肌因凍齡膜

►龍興生化國際股份有限公司：

水漾玉露賦活安瓶 8.3g

晶球賦活安瓶系列(組合產品中之紅韻晶球逆齡安瓶)8.3g*2瓶(委託業者：艾爾絲生技股份有限公司)

激活逆齡精萃 8.3g(委託業者：寶辰國際生技有限公司)

紅夢露精華8.3g(委託業者：凱凱美麗產業有限公司)

SLR-I 時光賦活安瓶 8.3g*4;SLR-I 時光賦活霜*1組合產品(委託業者：愷恩有限公司)

►將寶實業股份有限公司：

Mini Lip Oil

►柏瑞有限公司：

The Youthful Skin Blending Serum Mist(Pink) 100mL

►采伊美學有限公司：

胜肽護髮精油(免沖洗)(委託業者：曜胜生技股份有限公司)

▼檢出蘇丹紅化粧品清單。（圖／食藥署提供）

