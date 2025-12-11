40歲男血尿2個月「攝護腺長珊瑚礁狀腫瘤」　確診泌尿上皮癌晚期

▲一名男性持續無痛性血尿，竟是罹患泌尿上皮癌。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

一名年約40歲的男性上班族，因反覆無痛性血尿持續兩至三個月，懷疑是攝護腺肥大導致排尿不順，檢查後才發現攝護腺開口處竟長出一團外觀如「珊瑚礁」般的腫瘤，確定是攝護腺的泌尿上皮癌，且已擴散至輸精管與骨盆腔淋巴結，為第三至第四期晚期癌症。醫師提醒，「無痛性血尿」是泌尿道疾病中最需要警覺的徵兆之一，切勿輕忽。

收治該案例的顧家醫療總院長顧芳瑜醫師提到，該病患因反覆血尿，初期曾至其他泌尿科診所就診，被認為是泌尿道感染，服用抗生素後血尿稍有改善，但不久後即復發，後續出現排尿困難、需用力解尿等情況，自認可能是攝護腺肥大，因而來診所做進一步檢查。

顧芳瑜說，患者的尿流速檢查顯示流速明顯偏低，每秒僅約4至5毫升，遠低於一般男性約20毫升的正常值，超音波也顯示攝護腺體積達50克，約為正常的兩倍。

進一步進行膀胱內視鏡時，發現攝護腺開口處有一塊外觀呈「珊瑚礁狀」的腫塊，明顯阻塞尿道出口，高度懷疑為腫瘤，建議患者轉診至大型醫院詳查，患者後續在醫院接受切片與分期檢查，最終確診為惡性的泌尿上皮癌，且癌細胞已向周邊組織與淋巴結擴散。

顧芳瑜強調，由於泌尿上皮癌惡性程度高，早期通常沒有明顯症狀，診斷需依賴影像檢查、抽血檢驗（如攝護腺特異性抗原 PSA）及切片才能確定。若延誤診斷與治療，5年內存活率可能低於3成。

顧芳瑜提醒，泌尿上皮癌的高風險因子包括「吸菸、長期接觸化學染劑或重金屬、使用含馬兜鈴酸的中草藥」等，若具家族病史，更應提高警覺、定期檢查。

他並提醒，血尿常見原因包括「攝護腺肥大、泌尿道感染、尿路結石與癌症」，其中癌症最容易在早期無明顯疼痛，因而被忽略，過去因膀胱鏡多為硬式鏡具，檢查疼痛感較高，使部分醫師與患者心態較為保守，但隨著拋棄式與軟式膀胱鏡的普及，檢查過程的感受已明顯改善，建議應積極納入血尿評估。

顧芳瑜提醒，男性若出現血尿，不論是否疼痛，都應立即就醫檢查，特別是無痛性血尿，常與泌尿道腫瘤有關，建議勿自行推斷為感染或結石，以免延誤黃金治療時機。