8歲童染水痘誤認被蟲咬　醫揭紅疹特徵：從頭臉身向四肢蔓延

8歲的小慈幾天前去南部玩，回來後發現四肢和身上出現許多紅疹，爸爸懷疑是在鄉間的時候被蚊蟲叮咬，但持續兩、三天了都沒有退，才帶來就醫，結果竟然是水痘感染。所幸因為她曾經接種過一劑水痘疫苗，所以症狀較輕微，給予藥物治療且建議在家隔離休養，四天後回診追蹤時大部分病灶均已結痂。

收治個案的書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，水痘的症狀會從頭皮、臉、軀幹開始出現皮疹，然後向四肢蔓延。皮疹形態一開始是紅色丘疹，有時會被以為是蟲咬或過敏，接著逐漸變成水疱，教科書上稱此階段的水疱看起來像「玫瑰花瓣上的露珠」，再來水疱會乾掉結痂，其他伴隨症狀可能有發燒、倦怠及頭痛。要注意水痘的傳染力極強，可藉由接觸、飛沫及空氣傳播，潛伏期大約兩週。

這名個案自訴除了紅疹，這幾天有點流鼻水，但沒有發燒、咳嗽或頭痛等症狀，理學檢查體溫正常，喉嚨略為紅腫，臉上、軀幹及四肢出現許多紅色丘疹及少許透明的小水疱，最後診斷是水痘感染。也讓家人訝異，一點一點的紅疹以為是蟲咬，沒想到是會傳染的水痘。

蘇軏提到，台灣自2004年開始針對滿一歲的幼兒全面施打一劑水痘疫苗，根據統計兒童施打一劑水痘疫苗的保護力大約86%，所以即使接種過疫苗，少數人還是會得到水痘，如果自費接種第二劑水痘疫苗，那麼保護力則可以提高到98%。打過水痘疫苗的兒童若得到水痘，其症狀通常很輕微，較少發燒，身上也只有少數的皮疹與水疱，此外併發症發生機率也較低。因此打過水痘疫苗卻又得水痘者無須太過恐慌，適當的休息與症狀治療即可。

要特別注意，成人感染水痘症狀常比孩童嚴重，偶爾會出現肺炎、腦炎、繼發性感染等嚴重併發症，因此倘發現有感染水痘的可能，應積極治療。同時會建議未曾接種疫苗且沒得過水痘者，可就診評估是否要接種疫苗。

最後蘇軏提醒，水痘病毒的傳染力很強，在出紅疹前5天至所有病灶結痂為止都有傳染力，所以即使症狀不嚴重也應該加強清潔，盡量在家裡休息不要出入公共場所，以免傳染給更多的人。