衛福部明年1月推「醫美查詢專區」　家醫、急診執刀仍無共識

▲衛福部修法整頓醫美亂象，資料照。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部擬修法嚴管醫美，但急診、家醫科能否列入執行醫美手術專科仍有爭議。衛福部今（10）日三度開會協商，然而在急診、家醫部分，各代表認為仍有討論空間，留待下週再議；另針對美容醫學3類自律認證有初步共識，預計明年下半年進行試評，盼成為「醫界米其林」指南，在此之前，會於明年農曆年前設置「友善查詢美容醫學專區」把醫美診所、操作醫師專科等細節公布上網。

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案強化醫美管理分為三個階層，包含雷射、針劑等「醫美處置」要求需完成PGY訓練，此部分終結過往醫學系畢業直接走醫美的「直美」醫師，「醫美手術」限定需有大外科專科訓練、「特定高風險醫美手術」更只有限定專科可以執行。

醫事司上週協商會議共識針對執行醫美手術大外科系醫師增納「家庭醫學科」總計有外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科等11個科別。但是急診、家醫科的列入卻遭到外界質疑，衛福部長石崇良今日更表態，考量外科訓練內容，他個人認為家醫、急診不應列入大外科。

醫事司今日與醫師公會、11個相關專科醫學會下午三度開會協商，經過2個半小時討論，由醫事司長劉越萍說明結論，回顧相關住院醫師訓練內容，家醫、急診外科訓練時數總計約半年至一年，至於其他外科系訓練約四至六年都在做手術，確實有所落差，由於各代表認為還有討論空間，約定下週再開會凝聚共識。

不過在其他細節仍有共識。劉越萍表示，現行特管辦法針對高風險特定醫美手術訂有8項，本次修正將擴增至10項，新增2項分別是需全身麻醉的「男性生殖器整形」與「女性生殖器整形」，限定整外、泌尿科、婦產科等專科執行；針對現有的「抽脂」除了原有大量抽脂的毫升數之外，另新增只要有「全身麻醉」就屬高風險手術。

針對醫美診所，醫界不要強制評鑑改專業自律認證，劉越萍表示，未來將分為醫美處置、美容醫學手術、特定美容醫學手術（高風險）3類認證，後續會了解從業數量，預計上半年提出條文、下半年進行試評，並請醫策會提供經驗協助。

劉越萍指出，與會代表也同意，衛福部會在明年農曆過年、醫美高峰之前建立「友善查詢美容醫學專區」，讓民眾可以查詢哪些醫療院所有做醫美服務、執行服務內容、操作醫師姓名與部定專科等資訊；相關認證完備之後，這將成為「醫界米其林」指南，提供民眾參考。

劉越萍強調，這些都是在病人安全不能退讓的前提下進行管理，希望讓外界理解台灣醫美自律做得比別人好，在台灣做不但安全，技術也不會比較差，不用飛去韓國做醫美，一旦出現後續爭議，反而是難處理、糾紛投訴無門。