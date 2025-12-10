她三叉神經痛困擾22年　臉如刀割針刺「一天最多數百次」

▲高階影像與超音波即時同步化導引射頻燒灼術治療三叉神經痛。（圖／三總提供）

76歲的薛女士，22年前開始出現三叉神經痛症狀，雖然經過治療，多年來時好時壞，近一年更是嚴重惡化，發作時疼痛如被電鑽鑽，光是風吹來就疼痛不已，晚上也難以入眠，生活嚴重受影響。後續在三總接受高階影像與超音波即時同步化導引射頻燒灼術，終於擺脫疼痛。

三軍總醫院整合疼痛治療中心主任徐永吉指出，薛女士54歲那年開始出現症狀，包含右側臉頰偶發陣發性、針刺疼痛，每次持續數秒至數分鐘，4年後台北某醫院神經內科診斷為三叉神經痛，開始接受抗癲癇藥物治療。後續薛女士症狀時好時壞，到去年開始症狀發作頻率、抽痛強度、時間增加，嚴重影響日常生活作息，痛苦不堪的情況下，於今年7月到三總疼痛整合中心門診就醫。

「三叉神經痛是面部疼痛最常見的原因之一」徐永吉表示，原發性三叉神經痛常發生於成年人及老年人，平均發病年齡為 53-57歲，女性多於男性；病患疼痛發作時臉部有如刀割感、爆炸感、灼燒感、針刺感，一天內可能數次到數百次，讓病患不勝其擾；治療可先由抗癲癇藥物穩定三叉神經，如果藥物治療效用不佳，則考慮微創治療或手術治療。

三總放射診斷部科主任許一智表示，微創治療（局部神經注射與神經高頻熱凝療法）與手術治療相比，雖然有較小的傷口與病患恢復時間快等優點，但由於必須高度仰賴影像導引技術的輔助，將細針的針尖送至顱底的神經孔，這個限制使得操作醫師必須經過嚴格的訓練，以避免出現併發症。

許一智指出，傳統三叉神經痛微創治療所使用的影像導引技術有兩種，X光線透視導引與電腦斷層導引，但因為無法即時性的看見血管組織，穿刺血管所造成的出血，常常造成病人在治療後臉部突然腫起，往往會讓病人擔心不已。隨著超音波技術持續發展，中高階的超音波儀器搭載電腦斷層融合軟體已經變成一種趨勢。

許一智表示，透過「電腦斷層與超音波即時同步化」能清楚地看見穿刺路徑上的血管，避免穿刺血管後造成的臉部血腫，進而成功地導引針尖到三叉神經的顱底神經孔，能增加高頻神經熱凝療法的效用。薛女士就在接受該術式之後，解除疼痛。

徐永吉指出，三叉神經痛介入治療目前無健保給付，需要自費；雖經治療仍有復發可能性，不過以射頻燒灼術治療後可以維持數月至數年，避免下次再發作。