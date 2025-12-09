「30元餵豬菜」變血管清道夫　專家曝7功效：CP值破表

▲地瓜葉在傳統農業社會被拿來餵豬，現在化身成為餐桌上的超級食物。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

6、70年前被當作「餵豬菜」、沒人想吃的地瓜葉，如何搖身變成餐桌上的超級食物？營養師薛曉晶直呼，一把30元的青菜，正悄悄幫你補鉀、補鐵、補纖維，還額外加碼多酚與花青素「CP值高到破表！」她指出，地瓜葉具有穩血糖、降血壓血脂、提升免疫力和腸道健康，以及改善貧血、保護視力的效果，大讚根本是被低估的高營養密度機能食物。

營養師薛曉晶在粉專《營養師媽媽曉晶的生活筆記》發文分享，地瓜葉遠超大家對家常青菜的想像，根據2021年《Molecules》綜合整理，每100克乾重的地瓜葉，富含鉀、鈣、鎂、磷，還有鐵、鋅、錳等微量元素，提供維生素C、E、多種B群與約5克膳食纖維，脂肪含量極低。同一研究更指出，其總多酚含量比葡萄籽高出7～9倍。

薛曉晶接著表示，2018年《Food Chemistry》研究顯示，紫色地瓜葉的抗氧化能力，明顯優於莧菜、紫蘇葉、過貓等多種常見葉菜，這與《Molecules》綜論結果一致，顯示地瓜葉富含咖啡酸衍生物、花青素、各式黃酮以及葉黃素等強效抗氧化植化素，「堪稱天然抗氧化寶庫」。

▼地瓜葉不只是血管清道夫，還能微調免疫反應。（示意圖／記者謝盛帆攝）

抗氧化與身體發炎、血管健康及運動後修復有密切關係。薛曉晶引述2005年《World Journal of Gastroenterology》試驗發現，健康成人連續2週每天吃200克紫色地瓜葉後，血漿總多酚與抗氧化能力顯著提升，發炎指標改善，T淋巴球增殖和自然殺手細胞活性也提高，這說明這盤菜不只「清血管」，還能「微調免疫反應」。

此外，2007年《Journal of Nutrition》臨床試驗證實，補充花青素能抑制促發炎介質。而地瓜葉，特別是紫色品種，正是這類花青素的優質來源。但它不是藥物，因此無法取代醫師治療，不過在日常飲食中，絕對是CP值超高的健康防護加強點。

薛曉晶表示，請民眾檢視自己是否屬於「蔬菜攝取不足、易便祕、有三高家族史、常熬夜用眼過度」的族群？若符合2～3項，地瓜葉就值得排入菜單中。但她也呼籲，本身患有慢性腎臟病或正在使用心血管、利尿藥物者，對於高鉀食物攝取須特別留意，建議先與醫療團隊討論份量，再調整飲食。