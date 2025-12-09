單親父車禍雙腳幾乎截斷　新光醫療團隊22次手術保雙腿

▲新光醫院醫療團隊成功替蘇先生保留雙腳。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

蘇先生是一名貨車司機，之前在國道發生嚴重車禍事故，導致雙腿遭到嚴重夾傷，消防人員破壞車體將他救出時，雙側膝下創傷開放性骨折，右腿踝關節處幾乎截斷，左腿也呈現嚴重開放性骨折和部分截斷。緊急送往新光醫院搶救，醫療團隊歷經22次大小手術，最終替他保住雙腳，如今已可用助行器行走。

新光醫院整形外科林育賢主任指出，初步評估腿部傷勢嚴重到可能需要截肢，但考量蘇先生為單親父親且以駕駛為生，團隊決議全力投入保肢行動，首先由骨科醫師完成骨折固定手術，隨後整形外科團隊接力進行長達6小時的顯微手術，成功將血管重建和神經修補，最終僅需截除右大腳趾，成功保住雙腿。

林育賢說明，蘇先生右腳因受傷太嚴重，外部固定後還是發生斷裂，在清除死骨後，留有整整12公分的骨骼缺損，因此醫療團隊用大腿前側皮膚與肌肉組織重建軟組織，再透過「骨膜誘導技術」，讓自身骨盆移植的碎骨長成小腿脛骨，總計經過22次大小手術後，讓他成功脫離外部鋼架固定。

林育賢提到，車禍造成的肢體創傷與開放性骨折，往往伴隨複雜性傷口，手術後常見的血液循環不良、細菌感染及壞死組織，都是導致感染、發炎和延遲癒合的主要原因。

蘇先生在治療過程中導入交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料。林育賢指出，傷口負壓治療主要透過抽吸移除滲液與感染物，促進血液循環和肉芽組織生長，減少腫脹和感染風險，交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料，能提供自動化的循環式局部傷口溶液灌注、浸泡與停留，達到軟化感染物質並加速移除，以重複清潔傷口，能降低感染率並促進組織癒合。

林育賢強調，這次成功案例仰賴多專科團隊的緊密合作及新醫療醫材的引進應用，對於這樣的重度創傷患者而言，能成功保住雙腿實屬罕見，這也為未來類似病例的治療提供了寶貴的經驗與信心。