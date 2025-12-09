30多歲女工程師「月經不適」痛到得用藥　醫揭4關鍵：個案大增

▲女性經痛嚴重時恐影響生活。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

一名30多歲女性工程師，工作步調快、壓力大、久坐且不運動，每次月經前一周出現情緒起伏、焦慮、乳房脹痛等症狀，經期時更常痛到需服用止痛藥，經過中醫辨證為肝鬱氣滯血瘀型體質。醫師指出，現代女性面臨壓力、生活型態改變，月經不適明顯增加，可能與4大因素有關；如果有經痛不適問題，建議尋求專業評估體質類型，對症下藥，且如果合併有特定症狀，可能要懷疑是婦科疾病問題。

痛經與經前症候群（Premenstrual Syndrome, PMS）是女性最常見但最容易被低估的健康問題。根據國民健康署資料，台灣超過八成育齡女性曾出現經痛症狀，其中約5至10%屬於影響日常生活的嚴重痛經。恩主公醫院中醫內婦兒科中醫師蕭以釧表示，臨床觀察女性常因痛經與經前症候群來診，月經週期的穩定仰賴下視丘-腦下垂體-卵巢（HPO）軸的調控，而現代生活型態恰恰是破壞這個平衡的關鍵：

1、壓力與焦慮：壓力提升刺激身體增加皮質醇分泌，干擾排卵與性激素調控，容易導致月經不規則、痛經與經前情緒不穩。

2、睡眠不足：擾亂荷爾蒙與自律神經，不僅影響月經規律性，也會降低身體的疼痛耐受度，使痛經和PMS更容易發生。

3、久坐不動：減少骨盆腔血流，造成循環不良，加重經期前後的不適感。

4、飲食不當：高糖高脂飲食易導致發炎與肥胖，進一步影響荷爾蒙調控，使痛經與PMS比例增加。

蕭以釧指出，中醫調理緩解痛經與PMS的核心在於「辨證論治」，即是透過望、聞、問、切找出不適的根本原因，將月經不適歸納為不同的體質類型，對症下藥。常見的痛經體質與表現可分為4個類型：

1. 氣滯血瘀型：典型表現為經期腹部脹痛、乳房脹痛，經色紫暗並常伴有血塊。調理上以疏肝理氣、活血化瘀為主。

2. 寒凝胞宮型：表現為小腹冷痛，遇溫敷則能緩解，經量少且色暗，常有手腳冰冷狀況。調理需溫經散寒、暖宮止痛。

3. 濕熱蘊結型：腹痛呈現灼熱感，經量多而濃稠有血塊，且常伴隨陰道分泌物增加。調理上以清熱除濕為重點。

4. 氣血虛弱型：表現為腹部隱隱作痛（喜按），經量少色淡，臉色或唇色蒼白，容易感到疲倦頭暈。調理則需補氣養血、益氣止痛。

蕭以釧說明，中醫在調理緩解痛經與經前症候群時，會根據體質採用中藥、針灸與艾灸等多元方式。前述個案就在疏肝理氣、化瘀止痛的內服中藥調理，經前不適逐漸趨緩，經痛對生活與工作影響也減輕許多。

蕭以釧提醒，若痛經合併特定症狀，則需警惕可能存在其他婦科疾病，應立即就醫進一步檢查。例如痛經呈現逐年加重、止痛藥效果下降，並伴隨經血量過多、性交痛或不孕，需高度懷疑「子宮內膜異位症」；如果經痛同時出現經血量過多、經期延長，或有頻尿、便秘等壓迫症狀，可能與「子宮肌瘤」相關；痛經伴隨發燒、下腹持續疼痛、陰道分泌物增加或解尿疼痛，則可能是「骨盆腔發炎」。