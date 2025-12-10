「7類食物」＝傷腎隱藏地雷！手搖飲上榜　醫給忠告了

▲手搖飲的高糖分會引發血糖震盪，使腎絲球壓力增加。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

很多人以為「腎臟壞掉就是吃太鹹！」對此，營養功能醫學專家劉博仁解答，真正可怕的腎臟殺手是三高控制不佳，使得腎臟每天都被加速損害，其中長期高血糖不會痛、也沒有警訊，但腎臟每天都在老1歲。他也示警，台灣美食多，卻也隱藏著太多讓腎臟害怕的食物，並盤點最常提醒患者的「7大腎臟隱藏地雷」。

劉博仁醫師在粉專提到，長期高血糖會讓腎臟微血管增厚、變硬，最終導致腎絲球疲乏、硬化和失能；另外，血壓每一次上升都是對血管的一次衝擊，腎臟裡的血管細得像頭髮，高血壓對它們而言就像是水柱壓在一條細管上，久了血管受損、內皮發炎、彈性下降，腎臟灌流變差，這會讓腎功能一路下滑；至於血脂異常，則會加速腎臟的動脈硬化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲已經患有慢性腎臟病的病友，飲食上更要特別留意。（示意圖／達志）

台灣被稱為美食王國，卻也隱藏著太多讓腎臟害怕的食物，劉博仁盤點他最常提醒患者的「7大腎臟隱藏地雷」：

1.滷味、鹹酥雞、火鍋料（高鈉＋磷酸鹽添加物）

加工食品中的無機磷吸收率極高，腎臟無法排除，血磷就會上升；而高鈉會導致水腫、高血壓，使腎臟負擔倍增。

2.手搖飲、奶茶（高糖＋奶精的磷酸鹽）

奶精、奶粉含有大量無機磷；高糖飲食引發血糖震盪，進而使腎絲球壓力增加。

3.便利商店便當、滷雞腿、三寶飯（重口味、高鈉）

台灣外食普遍比自己煮多出2倍以上的鈉。而長期高鈉 = 高血壓 = 腎臟惡化的快車道。

4.鍋燒意麵、泡麵（湯頭與調味包超高鈉）

湯頭常常一碗鈉含量就逼近「一天建議上限」。

5.燒烤與韓式料理（高蛋白＋醬料超鹹）

蛋白質太多、太重口味，對腎臟都是壓力。

6.海帶、昆布、地瓜葉（高鉀）

尤其到了腎臟第4期，若鉀排不出去，容易產生心律不整，食用時必須控制份量。

7.加工肉類：香腸、火腿、熱狗、貢丸（高磷酸鹽＋高鈉）

比正常吃肉更傷腎，因為無機磷的吸收非常高。

劉博仁說，喝水是對腎臟最簡單，也最容易被忽略的保護，很多人一整天只喝500～800c.c.的水，認為自己不會暈、也不會渴，應該沒問題。他強調，腎臟執行濃縮血液的工作，喝太少水就像要它在污濁的水裡過濾垃圾。並藉此呼籲，大多數人每天需要喝1500～2000c.c.水分，慢性腎臟病患者需要由醫師調整，但絕非越少越好。

最後，劉博仁也建議，控制好血糖、血壓和血脂，避免高鈉、高磷、高糖及高蛋白質飲食，加上多喝水，才是保護腎臟的4大核心。