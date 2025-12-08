肝癌婦「數百顆腫瘤」　陽交大附醫2個月化療創奇蹟

▲陽明交通大學附設醫院腫瘤醫學中心，助74歲宋女士（上圖右）肝癌末期獲新生。（圖／陽明交通大學附設醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

國立陽明交通大學附設醫院腫瘤醫學中心今（8）日公開一項罕見且成功的「數百顆腫瘤」肝癌末期治療案例，展現即使面對全身多處轉移的晚期癌症，只要選擇正確的治療策略，仍有可能迎來生命奇蹟。這項成果也助力醫院第三度通過衛生福利部「癌症診療品質認證」，再度證明其在癌症治療領域的卓越表現。

74歲的宜蘭宋女士於民國106年被診斷為肝癌，伴隨雙側肺部數百顆轉移性病灶。起初，她在台北某醫學中心接受標準口服標靶藥物治療，但效果不佳，肝臟腫瘤迅速增大至18公分，肺部轉移病灶多到難以計數，並引發肝功能異常、黃疸及嚴重呼吸困難。身體狀況急劇惡化的宋女士最終選擇回到家鄉宜蘭，轉至陽明交大醫院尋求治療。

腫瘤醫學中心主任王緯書回憶：「當時宋女士極度虛弱，幾乎無法行動，需要氧氣和輪椅才能移動。」面對如此棘手的病情，醫療團隊迅速評估，果斷放棄無效的標靶藥物，改採化學治療方式。

僅僅兩個月後，令人振奮的結果出現了！宋女士肝臟及肺部的數百顆轉移性腫瘤大幅縮小，幾乎完全消失，腫瘤指數從治療前的80.4降至正常值（小於7.1）。她擺脫了氧氣和輪椅的依賴，恢復活動能力，重拾生活自信。這一突破性成果，對醫療團隊而言，比任何認證都更具意義。

癌症治療是一場漫長的抗戰。民國2022年8月，穩定追蹤的第五年，宋女士的腫瘤指數再度升高至197，電腦斷層檢查顯示肝內出現1.2公分的新生腫瘤。腫瘤醫學中心立即召集多專科團隊會議，決定採用放射線治療搭配化療的精準策略。治療後，新生腫瘤再次完全消失，指數恢復正常。直至最近一次（2025年11月）回診追蹤，宋女士的腫瘤未再復發，健康狀況穩定。

王緯書主任表示：「宋女士的案例充分展現了醫院在腫瘤治療上的專業判斷、精準治療與團隊合作的卓越成效。我們擁有執行高難度療法的先進設備，並通過『癌症診療品質認證』，代表醫院在人力、設備、治療流程及品質管理上均達到國家級頂尖標準。」

院長黃志賢則強調：「宜蘭鄉親對在地高品質醫療的期待是我們的動力。陽明交大醫院的目標，就是讓宜蘭人能在家鄉享受與全國醫學中心同步甚至超越的頂級癌症照護。我們承諾將持續精進，成為宜蘭鄉親最強大的健康後盾。」