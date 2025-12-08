不是吃太鹹！　醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

▲打破民眾「腎臟壞掉是吃太鹹」的認知，三高失控更可怕。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁透露，一名患者時隔3年才回診，腎臟病已從第三期惡化為第四期。他示警，慢性腎臟病不像感冒會感受到痛或發作，而是默默壞掉，某一天突然變得很嚴重。他提醒，三高控制不佳，使得腎臟每天都被加速損害，其中糖尿病腎病為全世界最常見的腎衰竭原因，長期高血糖不會痛、也沒有警訊，但腎臟每天都在老1歲。

名醫劉博仁在粉專指出，3年前已衛教上述患者要喝水、少鹽、避免加工品、別喝太多手搖飲、外食要挑乾淨的，並避免高磷、高鉀食物，當時對方點點頭，但生活上並沒有真正落實。他說，很多人正在做這患者所犯過的錯，卻沒有意識到腎臟正在承受什麼。

劉博仁直言，很多人以為「腎臟壞掉就是吃太鹹」，其實血糖、血壓和血脂控制不佳，才是最可怕的腎臟殺手，長期高血糖會讓腎臟微血管增厚、變硬，使腎絲球承受過度濾過的壓力，最終導致腎絲球疲乏、硬化和失能。

▼長期高血糖恐使腎絲球變硬、失能。（示意圖／達志）



再來，血壓也是關鍵。劉博仁強調，血壓每一次上升都是對血管的一次衝擊，腎臟裡的血管細得像頭髮，高血壓對它們而言就像是水柱壓在一條細管上，久了血管受損、內皮發炎、彈性下降，腎臟灌流變差，這會讓腎功能一路下滑；至於血脂異常，則會加速腎臟的動脈硬化，腎臟得到的血流越少，腎功能就像被慢慢掐住的水龍頭。

劉博仁強調，腎臟在做的是濃縮血液的工作，水喝太少就像是在污濁的水裡過濾垃圾，喝水不足會使尿液濃縮、增加腎臟負擔；提高腎結石與感染機率；讓腎絲球長期處在壓力下。他藉此呼籲，大多數人每天需要喝1500～2000c.c.水分，慢性腎臟病患者需要由醫師調整，但絕非越少越好。

劉博仁建議，控制好血糖、血壓和血脂，避免高鈉、高磷、高糖及高蛋白質飲食，加上多喝水，才是保護腎臟的4大核心。