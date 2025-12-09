早餐太清淡傷身！　醫示警「4危害」：恐長結石、血糖飆

▲不少人早餐喜歡吃粥，小心吃的「太清淡」反而傷身。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人注重養生，不少人堅信早餐要「吃得清淡」，習慣以白粥配醬瓜或單吃白饅頭果腹。然而，過度清淡的飲食習慣恐暗藏健康危機。醫師黃士維示警，長期缺乏油脂與蛋白質的早餐，不僅無法減肥排毒，反而可能引發膽結石、肌肉流失，甚至讓血糖像雲霄飛車一樣劇烈波動。

秀傳醫療體系總院長黃士維在粉專提到，早餐清淡飲食的觀念滿天飛，若過度執行恐造成嚴重後果。他特別整理出早餐過度清淡的「4大隱藏危害」，盼能替民眾建立正確的早餐營養知識：

1.油脂攝取不足引發膽結石

黃士維指出，適量油脂的作用是刺激膽囊收縮和促進膽汁分泌，不是增加身體負擔。很多人一開始只覺得早餐不吃油就能減肥護肝、清腸排毒，但長期缺乏油脂會讓膽囊缺乏收縮刺激，膽汁長期滯留濃縮，最終導致膽結石。

2.蛋白質需求差異很大

黃士維說，經過一夜禁食後肌肉蛋白質分解加速，他觀察到很多患者一開始以為早餐「喝粥配鹹菜」就夠清淡健康，實際上這種搭配的蛋白質含量遠低於身體需求，長期下來肌肉量當然會流失。尤其是被診斷出有肌少症的年長者更要注意蛋白質攝取。

▼蛋白質是人體不可或缺的三大營養素之一。（示意圖／Pixabay）

3.血糖控制標準被誤解

黃士維無奈地說，很多人以為只吃白粥、白饅頭就是清淡，實際上這些精緻澱粉會造成血糖快速上升又快速下降。正常的血糖應該緩慢上升並穩定維持，需要搭配蛋白質、脂肪、纖維以延緩吸收，但純澱粉早餐可能讓血糖「像雲霄飛車」一樣劇烈波動。

4.營養素缺乏風險存在

很多人長期早餐過度清淡，卻不知可能促使多種營養素缺乏。黃士維分析，例如缺乏脂溶性維生素A、D、E、K會影響免疫功能，缺乏B群會影響神經系統，缺乏鐵質則會造成貧血，這種「營養不良」雖然不像急性中毒那麼明顯，但長時間下來影響依然存在，特別是成長期的兒童和孕婦要格外小心。

早餐該怎麼吃？營養師顏瑜萱曾推薦，無血糖問題者，可選擇香蕉、三角飯糰、饅頭蛋、白吐司三明治等單一含較高醣類且升血糖較快的食物，能夠提升認知力，進而提高工作效率；至於有血糖問題者和想增加注意力者，則要避免單一的醣類食物，盡量選擇含較少醣類和升血糖速度慢的食物，如燕麥片＋無糖豆漿、地瓜＋茶葉蛋、菜包＋無糖豆漿、蔬菜蛋餅、蔬菜起司蛋全麥吐司。