新光醫院砸億元「明年全院加薪」　新進護理師月薪破6萬

▲新光醫院副院長洪子仁宣布全院員工加薪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新光醫院副院長洪子仁今（5日）表示，「明年1月1日起調升全體員工薪資1800元，平均調薪3.5%。」院方預計每年增加1億元人事支出，而新進白班護理人員加上簽約獎金等，平均薪資可達6.5萬。新光醫院2023年至今已經調薪幅度超過25%，不僅年增150名護理師加入，3年來離職率也從15%砍半至7%。

國內醫護人力短缺，護理人員流失導致醫院關床、急重症科別醫師出走等情況時有所聞。賴清德總統11月出席健康台灣深耕論壇時喊話，醫療機構經營者應替醫事人員加薪，全力改善醫事人員的待遇和工作環境。

洪子仁今日在2025台灣醫療科技展上表示要力挺改革，政府承諾的健保點值每點0.95已經達成，身為醫療機構管理階層也來兌現承諾，新光醫院率先明年1月再加薪，全體員工薪資調升1800元，隨著薪資高低幅度不同，平均幅度在3.5%，不用比例調升是希望讓基層有感，而不是讓高薪者更高薪，該措施預計每年增加 1億元人事支出。

洪子仁說明，新光醫院全體員工薪資自2024年2月起陸續調升，至明年1月累計調薪幅度超過14%；輪值三班護理人員部分，自 2023年11月至明年 1月累計調薪幅度超過 25%。

而新進輪值三班護理人員薪資，從月薪51,000元調升為52,800元，新進護理人到職第一個月核發簽約獎金7萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，白班護理人員薪資平均將可達65,100元，此外提供四年免費住宿等福利措施，盼透過努力提高薪資與福利，吸引更多醫護人才投入。

至於其他醫院情況，長庚醫院體系每年7月調薪，近幾年加薪幅度都在4%左右，並且積極進行護理人員招募及人員關懷相關措施，營造正向職場。

北醫體系於 113、114 年已分別實施全體員工 4% 與 3% 的調薪措施，並同步提升護理人員之績效獎金與留任獎金。後續年度的薪資與福利方案，目前仍在研議中，本體系也將持續就員工薪資福利進行滾動式調整。

馬偕紀念醫院日前宣布今年12月發放聖誕節禮金3000元、特別獎勵金4萬5000元，明年1月實施全面調薪3.5%，這也是馬偕連續三年調薪，總調薪幅度達10.6%。

另外，衛福部長石崇良日前接受媒體訪問時提到，擬保障新進醫護起薪，在公務預算挹注健保財務之下，透過修改健保特約管理辦法，讓新進醫護起薪不能只有最低工資，而要最低工資的倍數。

洪子仁也特別回應，針對最低護理薪資他反對「一刀切」，因為不同層級與不同區域醫院任務與工作量皆不同，薪資不應齊頭式平等，如果要透過法規去規範必定得「定得很細」，不是一個好的方法，還是建議傾向由醫院同儕自律，有醫院帶頭加薪，形成良性競爭與循環。