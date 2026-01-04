ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

女性「無酬照顧」仍吃重　93.9%婚後做家務

▲▼拖地,打掃,水桶,掃除。（示意圖／達志影像）

▲根據調查，女性婚後家務等無酬照顧仍吃重。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

儘管台灣性別平權觀念逐年提升，但女性在家庭中承擔的無酬照顧工作仍相當吃重。根據衛福部調查，113年台灣女性平均每天投入無酬照顧的時間達3.03小時，與5年前相比，僅小幅減少，其中婚後或有同居者女性需做家務比率達93.9%，時長超過2小時。

所謂「無酬照顧時間」，係依國際通行定義，將照顧家人、處理家務及參與志願服務等未支薪勞動納入計算。根據衛福部公布的「113年15～64歲女性生活狀況調查」指出，女性每天投入無酬照顧的時間中，以家務勞動最為耗時，平均1.51小時，其次為照顧家人、親友或鄰居1.47小時，志工服務則占0.05小時。

與108年相比，女性每日無酬照顧時間僅減少0.15小時，改善幅度有限。進一步分析發現，婚姻狀況對女性照顧負擔影響顯著，其中有配偶或同居伴侶的女性，平均每天無酬照顧時間高達4.41小時，是同住伴侶的2.6倍，主要時間多花在育兒和家務。

從家務分工來看，整體女性中，有86.5%需要處理家務，平均每天花費1.75小時，若是有配偶或同居者族群，需負責家務的比例更攀升至93.9%，每日投入時間也拉長至2.13小時，明顯高於整體平均。

衛福部社會及家庭署署長周道君受訪表示，隨著世代更替與教育深化，女性投入無酬照顧的時間結構有望逐步改善，相較過往，年輕世代對家務與照顧責任的看法已更趨平等，但實際落實仍需時間與社會支持。

周道君強調，未來將持續推動家庭性別平權政策，透過婦女節、女孩日等節點加強公共倡議，同時深化校園教育，從年輕族群著手改變觀念，另外，自113年～114年，已與劇團合作走入校園，以戲劇方式引導學生思考家庭角色分工議題，今年也將持續展開校園巡迴。

