自閉症可以「食療」　研究：3種營養成分可改善社交行為

▲中研院團隊開發出結合3種營養成分的雞尾酒食療配方。團隊繪製此可愛圖片，比喻自閉症小鼠食用後社交行為改善。（圖／薛一平教授提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

台灣自閉症患者持續增加，但礙於成因複雜，藥物開發不易，治療常難有進展。中研院最新研究發現，食物中有3種營養成分，混合給自閉症小鼠吃下後，不但社交行為改善，影像檢查也證實腦部神經連結與訊號傳遞更穩定，為「雞尾酒食療」開啟新契機，而此重要突破的啟發，卻是來自於實驗室接到的一通電話。

根據衛福部統計，國內自閉症案例成長快速，在2000年僅約2千人，至2024年第一季已超過2.3萬人，增加逾10倍，但相關治療多年無重大進展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中研院分子生物研究所特聘研究員薛一蘋教授，是國內研究自閉症的專家，她說，實驗室原本專注神經科學基礎研究，已發現多個基因與自閉症高度相關，並於2014年發表首篇證實抗生素「D-環絲胺酸」可改善症狀的研究，「當時記者會發布後，民眾的詢問電話接到手軟」，其中有一通來電，更讓她格外感受到病人需求的重量。

病人來電開啟新方向

薛一蘋回憶，當時是她的學生接到那通電話，對方聽來是老人家，想問「D-環絲胺酸」怎麼買，學生提醒別給兒孫亂吃藥，對方卻回「是我要吃，我等了一輩子，都等不到藥」。後來聽學生轉述這番話，她深有所感，「對學者來說，這是研究課題，對患者來說，卻是整個人生」，也因此下定決心，要鑽研自閉症到退休，希望能找到讓民眾覺得方便又實用的解方。

針對最新成果，薛一蘋指出，自閉症致病基因極多，若走「1基因1藥」的傳統路子，耗時又難以進行臨床試驗，故團隊思考是否有更廣泛且相對安全的切入點，經反覆實驗，發現「鋅」與突觸結構密切相關，「絲胺酸」則能影響離子通道與神經活性，而「支鏈胺基酸」可調控蛋白質合成，於是團隊將3者合併並減量，再於動物實驗觀察食用效果。

結果顯示，3種自閉症突變小鼠食用此雞尾酒配方後，不僅社交互動意願提升、異常社交行為下降，且比對腦部鈣離子影像，發現神經細胞活性確實回到較接近正常的範圍，證明突觸連結和訊號傳遞均已獲調整。相關成果已於2025年12月發表於國際知名醫學期刊《PLoS Biology》，並獲選為亮點宣傳論文。

以保健營養品方式補充

薛一蘋表示，此屬動物研究，劑量依小鼠設計，人類必須重算，且不同突變模型所需劑量不同，代表每個人吃的量會有差異，但食療一大優勢是安全性高，家長若想嘗試，應與主治醫師、營養師討論並監測反應，不過患者如有癲癇則需特別保守，且最好仍與早療並用。

對於民眾是否能自行食療，薛一蘋則說，這3類成分在食物中並不稀少，例如海鮮的鋅含量便甚為豐富，但問題是「劑量控制」及「孩子挑食」難克服，且單靠某些食物未必足夠，也可能造成失衡，建議應以保健品的形式來補充，並由專業把關，才能有效評估、調整，避免副作用。

「希望他能看到這篇報導」

此外，薛一蘋認為，即使有一定年紀，透過食療， 還是有機會改善自閉症，因為人類神經可塑性可維持很久，只要顧好營養並經專業監測，成人仍可嘗試。她也說，可惜當年來電的長輩沒有留下聯絡方式，「希望他能看到這篇報導，我會覺得很有意義」。

薛一蘋強調，相關研究經費來自納稅人，所以她非常高興有機會讓民眾知道食療的可能性，但雞尾酒療法並非速效藥，也不是萬靈丹，唯有在醫療團隊監測下，逐步累積證據，這條路才能走得長久、踏實。