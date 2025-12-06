嘴破塗「魔鬼級神藥」痛到狂抖！醫揭原理　網激動：擦了馬上好

▲嘴破好痛！耳鼻喉科醫師分享1款神藥癒合效果好。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／採訪報導

嘴破的經驗人人有，反覆咬到瞬間噴淚！拖了好幾天超難好。有網友分享，自己嘴破舌頭破，求診時醫師塗一種藥在傷口上，他痛爆狂抖，走出診所時竟覺得好多了，求問「什麼藥這麼神奇？」對此，醫師陳亮宇解答是「聚甲酚磺醛」，其對於病變的組織具有凝固效果，但缺點是超級痛。他也示警，一旦嘴破超過2週未癒請就醫，恐是口腔癌。

這款治嘴破的「魔鬼級神藥」不少網友都親身經歷過，激動喊，「當下是劇痛的，我整個嚇到！結果晚上回去吃飯，嘴巴居然不痛了！然後破洞變成一層好像白白的膜在上面，後來就好了」、「我也擦過，超神奇」、「擦了馬上好，不過整個嘴巴像是被漿糊黏成一團，蠻噁心的…」。

▲聚甲酚磺醛濃縮液可促進傷口癒合，只是擦上去超級痛。（示意圖／陳亮宇醫師授權提供）

開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，門診中常用來擦嘴破的「聚甲酚磺醛 （Policresulen）」濃縮液，能選擇性地使病變或壞死的組織蛋白凝固，促使其脫落，同時對健康的組織影響較小；另具有抗菌、收斂和止血作用，有助於清潔傷口、防止感染並促進傷口癒合。

陳亮宇說，嘴破的患者就診時，他會以棉花棒沾取少量的藥液塗在潰瘍傷口上1～2分鐘，有助於盡快修復「效果很好喔！」不過缺點就是塗上去時會超級痛。此外，也要注意它屬於強酸性，因此對於牙齒琺瑯質可能有些許影響，使用完畢後必須立即用清水徹底漱口，以清除殘留藥液，避免藥物接觸牙齒過久，同時也要避免吞下肚。

造成嘴破、口腔潰瘍的原因很多，不單單只是火氣大。陳亮宇說明，常見的原因包括外傷、營養素缺乏、免疫力下降、壓力大以及潛在的健康問題等：

1.外傷：這是最常見的物理原因。不小心咬到嘴唇、舌頭或臉頰內側；牙齒邊緣尖銳、假牙不合或牙套刮傷口腔黏膜；吃太燙、太硬或太辣的食物造成的物理性或化學性刺激。

2.營養素缺乏：缺乏特定的維生素和礦物質會影響黏膜修復能力，例如缺乏維生素B12、維生素C、鐵、葉酸或鋅。

3.免疫力與壓力：身體免疫系統的變化是導致復發性口腔潰瘍（阿弗他口炎）的重要因素。

4.熬夜、作息不正常：導致免疫力下降。

5.情緒壓力大、焦慮：會影響免疫功能。

6.生理期或荷爾蒙變化：女性在特定時期可能更容易出現嘴破。

7.感染：某些病毒或細菌感染也可能導致口腔潰瘍，例如皰疹病毒感染（通常伴隨水泡）、腸病毒（潰瘍多在喉嚨後方）。

8.食物敏感：部分人可能對某些食物成分敏感，例如代糖、小麥或麩質，食用後會引發潰瘍。

9.潛在疾病：反覆或持續不癒合的口腔潰瘍可能是其他全身性疾病的徵兆，像是腸道疾病（克隆氏症）、自體免疫疾病（紅斑性狼瘡、扁平苔癬）、口腔癌前兆（傷口超過2週未癒合需特別注意）。

陳亮宇強調，雖然聚甲酚磺醛具有廣效抗菌性，但針對黴菌感染引起的口腔潰瘍，應使用專門的抗黴菌藥物進行治療，該類型的潰瘍通常為口腔內有白色斑塊，刮除後可能出血，多見於免疫力低下者或嬰幼兒，應立即諮詢專科醫師以獲得正確診斷與治療。

陳亮宇特別提醒，若嘴破持續超過2週仍未癒合，建議盡快至牙科、耳鼻喉科或口腔顎面外科就診檢查，以排除惡性病變的可能性。