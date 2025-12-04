醫美診所評鑑改「輔導認證」　台大院長喊話相關醫學會：拿出決心

▲第九屆台灣醫療科技展，台大醫院院長余忠仁出席台大展區開幕儀式。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部整頓醫美亂象，昨日再次與醫界達成共識，包含可以執行醫美手術限定在「11個大外科系」納入家庭醫學科；至於原規劃醫美診所強制評鑑則改為「輔導認證」，讓外界解讀衛福部讓步。台大醫院院長余忠仁今（4）日受訪表示，認證至少是開始管理，不過過程一定要標準化且有公信力。至於家醫科做醫美手術，他認為只要有接受正規訓練並達到能力要求即可。

衛福部日前預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，經過兩次醫界溝通會議，共計3點共識，包含設定落日終結醫學生未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）就投入美容醫學的「直美」現象、須有大外科專科醫師資格始得執行美容醫學手術、施行特定美容醫學手術診所認證輔導先行並強化專業自律資訊透明。

余忠仁今日出席台灣醫療科技展受訪表示，過去醫美確實跳脫在醫院與診所的管理範圍之外，但是還是應該回歸到醫療本身做實際規範，對民眾健康才有保障。

然而原本修法規劃是要求「強制評鑑」，會後共識改為「輔導認證」，讓外界憂心管理力道不夠強，余忠仁認為「至少開始管理」，凡事總要有個開始，輔導最後還是要取得認證，過程必須要有一定的標準化與公信力；也希望醫美相關醫學會要拿出真正對國人負責的一個決心。

至於讓家醫科納入執行醫美手術的大外科系，外界擔心會讓更多家醫科醫師流向醫美，余忠仁則表示，家醫科理論上過去的訓練場域都不在手術這塊，不過就他了解，有醫院家醫科醫師後來自己跑去外科當住院醫師，兩年後轉做醫美。他只要接受正規的訓練且達到那樣的能力，有資歷跟認證後再去執業才行，就像前述醫師如果具備兩個專科也是OK。

衛福部表示，在施行特定美容醫學手術之診所的管理部分，未來若輔導認證、自律透明執行不佳，將會進一步評估實施強制評鑑，以確保民眾就醫安全。至於認證標準及程序，將持續與醫界召開會議討論。