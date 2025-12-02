流感單周8.7萬人就醫　疾管署示警：疫情1至2周內開始升溫

▲疾管署疫情周報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情止跌！疾管署今（2）日公布最新監測，上周類流感門急診就診計87,162人次，與前一周相當。疾管署副署長林明誠示警，國內流感疫情在9月底高點，後續連8周下降，上周持平「疫情應該不會再降了」，本周氣溫降低，預期疫情會在一兩周內緩步上升，12月中旬明顯上升，農曆春節達到高峰。

疾管署今日表示，截至今年12月1日，公費流感疫苗接種數約630萬人次，新冠疫苗接種累計約148萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約2.1萬人次。因年末聚會活動多可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2周才能獲得足夠保護力，疾管署提醒符合接種資格民眾儘速接種。

依據疾管署監測資料顯示，第48周（11/23-11/29）類流感門急診就診計87,162人次，與前一周相當；另近7日新增24例流感併發重症病例（3例H1N1、20例H3N2、1例A未分型）及9例死亡（3例H1N1、6例H3N2）。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本（2025-2026）流感季累計349例重症病例（107例H1N1、235例H3N2、3例A未分型、4例B型）及53例死亡（19例H1N1、33例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，93%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動度上升， 主要流行型別為A（H3N2） ，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；西南/東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

另外，國內新冠疫情目前處低點波動，疾管署說明，第48周新冠門急診就診計1,225人次，與前一周持平，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增3例新冠併發重症本土病例及1例本土病例死亡。今年10月起累計39例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者（占59%）及具慢性病史者（占79%）為多，95%未接種本季新冠疫苗。

全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲區署呈上升，南非疫情上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本則以NB.1.8.1占比為高。

疾管署表示，國內持續新增新冠併發重症本土病例，自今年10月起新增病例有9成以上未接種新冠疫苗，且依文獻資料顯示新冠病毒感染後併發重症風險較流感病毒高，隨著年末聚會活動頻繁，人群聚集使疾病傳播風險升高，提醒符合公費接種資格且尚未接種新冠疫苗者盡快接種，以降低感染後併發重症風險，莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗可擇一接種，兩種疫苗對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG皆具保護效果且安全有效。

疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。