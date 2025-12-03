以為感冒！國小弟「1異常症狀」驚罹血癌　醫嘆：一切來得太突然

▲媽媽認為兒子是感冒或腸胃炎，但求診多家診所都未改善。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／採訪報導

孩子一生病讓家長們好揪心，北部一名國小弟弟因腹脹被媽媽帶往就醫，主訴除了腸胃不適、胃口差外，還伴隨低燒及呼吸道症狀，重點是「一直流鼻血」，且多次看診都未改善，醫師張靖一聽直覺不尋常，便以超音波一掃，驚見患者的肝臟與脾臟異常腫大，建議應立即轉診至醫學中心，經後續檢查竟揪出罹患「急性淋巴性白血病（血癌）」。

胃腸肝膽科醫師張靖在粉專發文指出，該名男童除了腹脹外，看起來明顯很疲憊，還有低燒、輕微呼吸道症狀與噁心反胃的症狀，家屬一開始以為是感冒或腸胃炎等常見疾病，其中對方提到關鍵症狀是「一直流鼻血」，但看了好多家診所症狀都未改善、也找不出病因。

▲男童腹部超音波顯示肝臟與脾臟異常腫大。（圖／張靖醫師授權提供）

由於男童腹脹，張靖先進行腹部超音波，沒想到發現肝臟與脾臟異常腫大，他錯愕地說，「當時的我根本不知道弟弟到底發生什麼事，是特殊病毒感染嗎？還是血液科問題？」只知道真的須轉診至醫學中心了。

張靖接受《ETtoday健康雲》採訪時說明，肝臟與脾臟腫大的常見原因，包括肝臟疾病，像是急性肝炎、慢性肝炎與肝硬化等；也可能與血液系統疾病，如白血病有關；另有感染性疾病，如EB病毒、巨細胞病毒等，也會以肝臟與脾臟腫大來表現。至於代謝和儲積疾病則比較少見，如澱粉樣變性（Amyloidosis）。

張靖表示，男童後續至醫學中心急診抽血，發現數值嚴重異常後，醫師立刻安排檢查，答案竟是急性淋巴性白血病，也就是俗稱的血癌，並立刻展開治療。

「這一切實在來得太突然，想必對弟弟與爸媽來說是一段相當艱辛的過程。」張靖感嘆地說。所幸在積極治療下，急性淋巴性白血病在小朋友身上治癒率相當高，他也祝福患者一切都能平安順利。

藉此個案，張靖提醒，不論是小孩或大人，一般的感冒或腸胃炎，症狀通常不會持續太久，所以當不尋常的症狀持續一段時間卻沒有絲毫改善時，請務必提高警覺。

▲血癌會降低凝血功能，增加出血機率。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

台大醫院血液腫瘤科副教授唐季祿醫師曾說明，白血病（俗稱血癌）會造成紅血球、白血球與血小板減少。紅血球減少常見症狀包括貧血、暈眩、心悸、倦怠感等；白血球減少會讓免疫力降低，患者容易遭受感染；血小板減少則會降低凝血功能，增加皮膚、黏膜、皮下出血等機會。

「血癌早期症狀容易與其他疾病混淆！」唐季祿提到，血癌患者的白血球變異速度堪比「光速」，甚至2週內癌細胞就會增至1000倍，感染風險也隨之提高，若未及時治療，嚴重恐喪命，提醒民眾若出現貧血、臉色蒼白、倦怠、骨頭疼痛、經期血流量大增或傷口出血不易止血等症狀時，應盡速至醫院抽血檢驗，才能把握黃金治療期。